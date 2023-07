Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) 23J: Tejerazo ruso y vaticanazo cañí en bucle Al Hakam Morilla Rodríguez x http://foroabenhumeya.blogcindario.com/ Más artículos de este autor Por martes 11 de julio de 2023 , 10:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

"No sólo a los hombres, sino también a las cosas, hay que quitarles su máscara y devolverles su aspecto real". Lucio Anneo Séneca

El esperpento pseudogolpista escenificado en Rusia por los mercenarios de Wagner escondía de seguro diversos objetivos. El primero reforzar a Putin como macho alfa garante del orden. El segundo hacer que saltasen las liebres desafectas con el genocida dictador Putin, las cuales se han puesto en evidencia con su laxitud o indiferencia a la hora de pronunciarse a favor o en contra de la 'maskirovka'. Tercero, organizar una guardia pretoriana de sicarios en Bielorrusia, que consoliden al sanguinario tirano Lukashenko y su próxima sucesión, dada su provecta edad. Y cuarto, del mismo modo que se han trasladado armas atómicas a ese Estado-tapón del Este, tanto para ofrecer seguridad a los silos nucleares, como para distraer soldados y recursos ucranianos a la frontera norte de la Nación del Dniéper. Un contingente de Wagner, u otra denominación de los 'hombrecillos verdes', con la excusa de la seguridad de su cabecilla Prigozhin, permanerán acantonados entre Minsk y Kiev, cual suerte de espada de Damocles intimidatoria.

Aunque al menos los tejerazos rusos, bien mediatizados, no alcanzan el esperpento mediático de quererse montar la cruzadita islamofóbica por cuenta de los disturbios en Francia, con el detonante del asesinato a quemarropa de un menor delincuente, con un coche robado, en un alto policial. En primer lugar, el muchacho era francés, de origen inmigrante, sí, pero en cuarta generación. Ni hablaba árabe ni practicaba el Islam. Así que el rollo del 'vandalismo islamista' contarlo por otros lares, por aquí no cuela. Los saqueos y estragos han estado y siguen protagonizados por lumpen del extrarradio desclasado, de diversas procedencias nacionales, y los disfrazados de pseudoantifa para robar. Lo que no mencionan es el fracaso de la 'multiculturalidad', una vez abolida hace un par de décadas la enriquecedora interculturalidad. Cada gitano en su gueto, los indios en sus reservas, pero la niña no nos va a venir del brazo diciendo que se quiere emparejar con un negro, aunque este sea ingeniero o adinerado empresario. El ful del identitarismo por bandera representa tal esperpento, que servirá para solapar por breve tiempo conflictos de Clase o los escandalazos del Vaticano, sin embargo raya en la idiocia. ¿No deberían estar el CNI (Centro Nacional de Inteligencia) y el CIFAS (Centro de Inteligencia de las FFAA), pagados con los impuestos de todos, para protegernos de la injerencia de otros Estados atentatoria contra el nuestro? Lo de monitorizar desquiciados integristoides analfabetos por la melillera Cañada de la Muerte, o anacrónicos filoetarras jubilados de picnic en Zuberoa, puede resultar apasionante quizá a no pocos funcionarios para prolongar el desayuno de diez a dos. No así para detectar hipócritas que podrían estar sirviendo a Estados extranjeros como el romano o el del imperio jerifiano, desde las más altas magistraturas, vulnerando la soberanía e intereses legítimos político-económicos de los ciudadanos. El 'patriotismo' no consiste en envolverse en la rojigualda, al estilo de los vox-mitivos o el yolandariado. Telepredicar y saltarse a la torera el presunto Delito de Traición, penado con treinta años de prisión mayor, sin jamás haberse aplicado en el Régimen de 78/39bis, expresa una fidelidad al 'líder supremo', o a sus chambelanes, desconocida en el mundo desde los tiempos de Ramsés II.

Así podría decirse, del mismo modo que Rusia es un Estado dentro de un cártel mafioso oligopolizado jerárquicamente, el Estado español fue fagocitado por el Vaticano, a través ahora de una de sus sectas, la cual se ha hecho con casi todo el poder, abolida por ellos la prelatura opusina, poniendo a sus pies a la Orden de Malta y hasta liquidando la autonomía organizativa de las cofradías. Sí, los jesuitas, con un católico dl lobby yanqui de la Compañía al frente del Pentágono, Joe Biden, y un papa loyoliano, han alcanzado un poder sin precedentes en su historia. Sin contar inmuebles, capital en arte, donaciones, subvenciones estatales, etc, un solo dato muestra la magnitud de ese emporio. Nos lo recuerda no precisamente un 'radical izquierdista' ni un 'protestante iconoclasta', sino el nada sospechoso analista económico liberal Alberto Iturralde: "El Vaticano es el mayor propietario de oro del mundo. 60.350 toneladas. El 30,2% de todo el oro extraído en la historia. El doble del que tienen en reserva todos los países del mundo juntos. Hoy rondaría una valoración de 3.725.787.781.350 millones de millones de $". Ah, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? (Mateo, 16:26). Los 1.675.352 millones de $ de la Deuda Pública española, 112,92 % del PIB a abril de este año y 89.281 millones de $ más que el año pasado, a ciertos gerifaltes con alzacuello y olor a incienso deben resultarles poco más que calderilla. Operar en las sombras, infiltrados en gobiernos y oposición, en todos los partidos políticos, les ha permitido acrecentar su obscena fortuna hasta tal límite, que no es de extrañar que fuesen expulsados del imperio español ¡por tres veces!, al igual que de otras naciones. El texto imprescindible del socialista cartagenero Garrido Tortosa (nada que ver con el vendido pufo sociata actual), el cual puede bajarse gratis de internet, ¡Pobres jesuitas! y la Monita secreta o instrucciones reservadas a los jesuitas, desvela por qué las asociaciones obreras tuvieron durante el XIX y primera mitad del XX carácter secreto, con objeto de que no las implosionasen los agentes seglares de la Araña Negra, y la causa de que la Libertad de Pensamiento y el verdadero progreso intelectual y científico se articularon en torno a logias masónicas, en especial en el mundo anglosajón. No olvidemos que a los dominicos, artífices principales de la Inquisición, les causaban pánico los ignacianos. La peor esclavitud es creerse libre sin serlo, y no precaverse de la perversidad cuando se articula en oscuras élites. Goebbels, si bien no bávaro como la camarilla gobernante del reich de los 'mil' - doce - años, de familia católica, ponía a la jerarquía militarizada de Loyola y su secretismo sectario de modelo de la SS y la Gestapo. Mussolini fue llamado por el papa Pío XI 'hombre enviado por la divina providencia' y hasta Napoleón los comparaba con un temible ejército, no una simple confesión religiosa. Para ellos, como para sus discípulos más aventajados opusinos ahora absorbidos por los otros, las 'ideologías' como los partidos les dan igual. Por el cielo o por el suelo, por la base o por la jerarquía, el páter negro administrará la comunión a los tiranos más sanguinarios y a los guerrilleros en la jungla fusil en mano, no sea que se le dé la vuelta a la tortilla. Su ideal es alguien del perfil del candidato Perro Sánchez, el cual con el recuento electoral de INDRA, sin supervisión del codigo fuente a doble llave, por eso va tan de 'sobrao'. Únicamente al bigardo le faltaría lucirse en el Sálvame, para engordar su insufrible egolatría de petimetre.

No engaña a nadie salvo a los más pardillos del reino del hijo del rey de Franco, ni a los andaluces a los que nos niega el miserable las estratégicas conexiones ferroviarias del Corredor Central ferroviario Algeciras-Bobadilla y el Corredor Mediterráneo hasta Almería, para mantenernos en un subdesarrollo estructural. Hechos, y no meliflua verborrea de truhán televisada, nos señalan con suma elocuencia a qué intereses obedece. Una prioridad en un genuino gobierno 'de izquierda' debería haber priorizado el esclarecimiento de la tragedia de decenas de miles de niños vendidos en adopción durante décadas, tras secuestrarlos a sus madres en el paritorio, por la rapacidad de la inicua clericalla. Nada de nada. ¿Quizá los incontables casos de pederastia, en el seno eclesiástico, sin dejar correr el tiempo hasta la prescripción de tan abominable delito? Pelillos a la mar, se nombra al excura Gabilondo y a esperar a que pase el mediático humo de pajas de siempre. ¿Tal vez el expolio de las inmatriculaciones que con cinismo, cediendo soberanía a un Estado extranjero romano - creado por el Duce en 1929 - al que dio patente de corso el tándem Aznar - Zapatero, se ha visto rescindido por el monaguillo Noesnoperosí Sánchez? Ni de coña. Lo que hemos podido contemplar asqueados apunta al solapamiento sin resultado de dinámicas de Clase, lanzando cortinas de humo de supremacismo sexista anticonstitucional con las petardas infames parafascistas Irene Montero y la Belarra, ha sido al presidente en ejercicio que ha acudido a postrarse no sólo ante la sede de la Conferencia episcopal, sino hasta al bergogliano cardenal Omeya en su gabinete privado... ¡solícito ha acudido en audiencia al Vaticano a rendir pleitesía a Francisco I que le despachó en treinta y cinco minutos de pasteleo, donde este último tuvo el cinismo de invocar a 'la patria' (la de Mammon, se sobrentiende)! (Ved la imprescindible biografía de Bergoglio, por el gran periodista Nicolás Morás en su Canal de Youtube Los Liberales: El peor papa de la historia. Un excepcional y riguroso documento gráfico que pone los pelos como escarpias. http://www.youtube.com/watch? v=WTIJ-alA114). Los andalusíes no queremos de vosotros ni falsas excusas por un genocidio de siglos, ni vanas leyendas rosas que están provocando una debacle católica latinoamericana, en favor de las comunidades evangelistas, de una cataclísmica magnitud que el mundo jamás conoció. ¿Pensabais que allí no iban a reconocer a los ensotanados pioneros de la 'ingeniería social', de vuestra taxonomía racista por castas y esas Reducciones - la mayor pesadilla totalitaria conocida - indígenas, de supuesto ideal 'comunista', para retornar al sistema de servidumbre, peor que el régimen de esclavo, pues este al menos podía ser manumitido?

Hemos alcanzado una deriva autocrática tal que no permiten ni a las muletas del bipartidismo exponer radiotelevisivamente a cuatro la farsa de sus 'programas' para bobalicones. Y si aparecen pequeños partidos se trata de intentar erosionar a la derecha o 'izquierda' paraloyolistas del centro ignaciano redentor. Lo de la Macarena de Graná presentando su candidatura en un burdel de la ciudad de la Alhambra y la aparición del nacionalista español Frente Obrero en 'prime time' a las tres de la tarde en Canal Sur-raspas de Bonilla (exvocalista de Falsas Realidades), con intención clara de 'divide et impera', expresa la decrepitud amoral en la que han caído los amos del cortijo. No nos permiten votar por la falta de garantías, sin transparencia alguna en el recuento informático ni observadores internacionales de los comicios, por ello seguimos propugnando la A.C.A.D (Abstención Crítica Activa Destituyente), hasta alcanzar una legítima Democracia con Separación de Poderes en Origen, Ejercicio y Funciones. ¡Pesoe y pepé la misma M. es! ¡Viva Al-Andalusía libre y soberana, con una administración laica, democrática y republicana! ¡Venceremos! Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Al Hakam Morilla Rodríguez Coordinador Nacional de Liberación Andaluza Colectivo para la memoria y la identidad de Andalucía 308 artículos http://foroabenhumeya.blogcindario.com/ Todos los firmantes