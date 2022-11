Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital 25N: Compromiso del Ayuntamiento contra la violencia machista jueves 17 de noviembre de 2022 , 16:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, impulsa la campaña ‘Toma la decisión correcta, No al maltrato’ y convoca a la ciudadanía a alzar la voz contra esta lacra social El Ayuntamiento de Almería organiza y participa este año en una veintena de actividades dirigidas y comprometidas para hacer frente a la violencia contra las mujeres. Una fecha, el 25 de Noviembre, abrigada por segundo año consecutivo por la campaña conjunta ‘ALMERÍA UNIDA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO’, en la que participa el Consistorio con la Subdelegación del Gobierno, el Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, el Hospital Universitario Torrecárdenas y la Universidad de Almería (UAL) a la que el Ayuntamiento suma la campaña municipal de sensibilización contra la Violencia de Género, ‘Toma la decisión correcta, No al maltrato’, que será difundida a través de tres vídeos subtitulados en redes, mupis, cuñas de radio y prensa e Internet, para concienciar a la población almeriense sobre esta lacra. La concejala delegada de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha detallado todas las actividades que se van a organizar a partir de mañana y extendidas en el tiempo hasta el 1 de diciembre, y que implican a otras administraciones y también a centros educativos, al centro penitenciario de El Acebuche, colectivos, organizaciones y asociaciones, técnicos municipales del Área de Igualdad, centros de servicios sociales y el grupo específico Viogen de la Policía Local, entre otros. "La sociedad almeriense debe tener una actitud firme de repulsa y rechazo a la violencia y en ese objetivo están diseñadas todas y cada una de las actividades que se celebrarán en torno al próximo 25N", ha explicado Laynez, destacando la unidad institucional en torno a un "amplio y extenso programa de actividades. entre las que se incluyen exposiciones y concursos artísticos relacionadas con la temática de la lucha contra la violencia de género, charlas, jornadas formativas e informativas, cine, música, talleres, campaña en redes... coronadas todas ellas, el viernes 25, con la lectura de la Declaración Institucional impulsada desde el Consejo de la Mujer, a las 12 horas en la Plaza Vieja, y la convocatoria que se realiza a la sociedad almeriense "a manifestarse en contra de esta esta lacra". Ha recordado en este punto que este año han muerto en nuestro país "38 mujeres, víctimas de violencia de género, dejando a 26 menores huérfanos a consecuencia de esta tragedia. 26 de esas víctimas, es decir, un 63,2%, no habían interpuesto nunca una demanda, por ello, es muy importante la labor de sensibilizar, e informar a la población para que estén alerta ante cualquier caso de violencia, y de este modo, poder evitar más muertes. Programación de actividades Entre los actos programados, de la mano de la campaña institucional ‘Almería Unida Contra la Violencia de Género’, se inaugurará mañana una exposición fotográfica ‘No todas las heridas son visibles’, en el Centro Penitenciario El Acebuche, y el Ayuntamiento iluminará de violeta fuentes y edificios públicos, ya el día 24, con el objetivo de visibilizar la lucha contra la violencia de género. Como parte de este programa ha significado además la celebración, en su undécima edición, del Concurso audiovisual contra la violencia de género Miradas Adolescentes ‘Antonio Galindo’, “concurso que se celebra además bajo el paraguas de FICAL, protagonizado por nuestros jóvenes, alumnos de los centros educativos, que es un referente nacional contra esta lacra social”. Bancos Rojos En el marco de la celebración del 25N, el Ayuntamiento de Almería impulsa también la colocación de cuatro bancos rojos, en el Quemadero, Casco Antiguo, Ciudad Jardín y Nueva Andalucía, próximos a los Centros de Servicios Sociales, en una iniciativa que se repite respecto a años anteriores, con lemas reflexivos y directos con los que recordar a las víctimas de violencia de género y la lucha social contra esta lacra. Jóvenes y adolescentes vuelven a ser protagonistas, un año más, con el desarrollo de muchas de las actividades que se celebrarán con ocasión de este 25 de noviembre. Un año más se incluye en el programa la gala de entrega de premios del concurso Intercentros ‘Rompiendo Estereotipos’, organizado por el IES Maestro Padilla dentro de su ‘Proyecto Universo Mujer tenías que ser’. Charlas del equipo VIOGEN de la Policía Local a los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º de la ESO de los IES Los Ángeles, Galielo y Los Almendros; sobre sexología y violencia de género, en el IES Alhadra y en las Escuelas Profesionales SAFA, además de jornadas formativas sobre sensibilización en materia de Violencia de Género dirigida también a alumnos de la ESO, son otras de las actividades que se han incluido en el programa de este año. Paola Laynez, que ha agradecido a los miembros del Consejo de la Mujer su implicación en la participación y desarrollo de este programa, ha destacado también dentro del programa la celebración de jornadas y charlas formativas e informativas que se van a desarrollar de la mano de la Asociación de Mujeres Juristas, el próximo lunes 21 de noviembre, en el Centro de la Mujer de Cortijo Grande; de la Asociación de Mujeres Búlgaras ‘Rosa Blanca’, el próximo día 26 en la Plaza Santa Isabel; la organizada por GEA de Mujeres Socias Cooperativistas Agroalimentarias de Almería, en la Escuela Municipal de Música, el día 22 de noviembre, o las jornadas formativas impartidas por la Asociación Protegidas para la Integración Social y Laboral y por ALMUR (Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Almería), que se desarrollará en la Sede ASEMPAL, esta ya el 1 de diciembre. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.