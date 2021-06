3-0: El Almería necesita un milagro posible

jueves 03 de junio de 2021

Un gol a los dos minutos saca del partido a los rojiblancos









La UD Almería salió muy tocada en la ida de la semifinal del play-off de ascenso a LaLiga Santander y tendrá que apelar a la heroica si quiere seguir soñando con llegar a la élite. Los rojiblancos se salieron del partido cuando el Girona se adelantaba a los dos minutos y, poco después, los locales ya tenían dos goles de ventaja. Habría demasiadas imprecisiones que terminaron derivando en un duro 3-0. Por lo tanto, los indálicos se ven obligados a lograr, al menos, el mismo resultado en la vuelta para poder lograr el pase a la final.



La principal novedad en el once inicial se encontraba en la presencia de César de la Hoz, que, tras sus méritos sobre el terreno de juego en el tramo final de la fase regular, se encargaba de ocupar la zona del mediocentro. El resto de la alineación la conformaron Makaridze, Balliu, Maras, Chumi, Akieme, Morlanes, Carvalho, Ramazani, Lazo y Sadiq.



En cualquier caso, no fue el mejor arranque en el partido de los almerienses. De hecho, más bien todo lo contrario, fue el peor comienzo imaginable, ya que en apenas cuatro minutos el electrónico reflejaba un 2-0. Aunque pudo convertirse en una situación mucho más dolorosa cuando se rondaba el cuarto de hora y Makaridze evitaba el tercero en un mano a mano.



La desventaja parecía insalvable, aunque no se podía obviar la situación de que un tanto visitante revolucionaba la eliminatoria. Así pues, la UD Almería creció un poco sobre el césped de Montilivi, llegando a generar algunos acercamientos, que no terminaban en concretarse en ocasiones claras, ya fuera por errores en entregas o porque los rematadores no llegaban a impactar con el esférico por poco en boca de gol.



Ya en la segunda mitad, Rubi buscó alternativas con las incorporaciones de Aketxe y Samú en detrimento de Maras y Carvalho. Ambas sustituciones fueron antes de reanudarse la contienda y, viendo que no se producían acciones indálicas, el entrenador también dio entrada unos instantes después a Corpas por Lazo.



Sin embargo, a pesar de las modificaciones, el encuentro tenía en su guion preparado otro golpe: la llegada del 3-0. Era el minuto 64 y el Girona ponía la eliminatoria muy cuesta arriba por medio de Sylla.



Fue acercándose el tiempo a la conclusión. El Almería tuvo la pelota e, incluso, se introdujo en varias ocasiones en el interior del área, pero no con el suficiente peligro como para obligar a trabajar al meta del conjunto dirigido por Francisco.



El 3-0 luciría en el electrónico acompañado del pitido final, un marcador que pone a los almerienses en la obligación de tener que arriesgar y agarrarse a luchar por conseguir la heroica si quieren meterse en la final del que saldrá el club que llega a LaLiga Santander. En concreto, un resultado idéntico en el Estadio de los Juegos Mediterráneos provocaría una prórroga tras la que, en caso de continuar igual, pasaría la UDA. A partir de ahí, un gol del Girona el sábado forzaría a nuestro representante a tener que vencer por una diferencia de cuatro goles.