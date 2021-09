Deportes Ampliar 3-1: La recta final del primer periodo termina con las aspiraciones del Almería Femenino domingo 12 de septiembre de 2021 , 18:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las rojiblancas se adelantan en el marcador, pero se quedan con una jugadora menos antes del descanso y acaban cayendo Los acontecimientos vividos en la recta final del primer periodo de la visita de la UD Almería Femenino a La Rambla acabaron con las aspiraciones del conjunto rojiblanco de poder puntuar en su desplazamiento. Las jugadoras dirigidas por Agustín Sánchez comenzaron la contienda mandando, hasta el punto de que Irene adelantó pronto a las indálicas. Superado el cuarto de hora llegaba el empate local y el equilibrio se mantendría hasta que, en el 34, Laura fue expulsada y las cordobesas aprovecharon para hacer el 2-1 en la falta derivada de esa acción. Ya en la segunda mitad se producía el 3-1 definitivo. El entrenador de las almerienses haría un cambio en la formación inicial con respecto a la alineación de la jornada anterior. En este sentido, Paqui ingresaba en el rectángulo de juego ocupando el lugar de Adriana, que no formaba parte de la convocatoria. Así pues, al margen de la jugadora mencionaba, se encontraban Ani; Eva, Laura, Esther, Mireya, Anita París, Marta Paz, Paqui, Irene, María y Fátima. El inicio de la UDA Femenino rozó la perfección. Las rojiblancas empezaron a poder hacer su juego desde bien pronto, logrando el 0-1 a los siete minutos de haber comenzado. En la acción, Ani sacó en largo una falta en la frontal de área propia, Fátima distribuyó hacia la banda e Irene superaba a la portera de La Rambla en el mano a mano. Con la ventaja visitante se viviría una fase de alternativas. En esas, en el 19, el cuadro cordobés se aprovechó de una indecisión en la zaga indálica para hacer el 1-1 por medio de Ainhoa. En cualquier caso, el marcador de empate no cambió, en ese momento, el guion de dos conjuntos que buscaban hacerse con la posesión y el control del juego ofensivo. Fue entonces cuando comenzaron a producirse acontecimiento que acabarían con las aspiraciones del Almería de poder, al menos, puntuar en un difícil desplazamiento. Corría el minuto 34 cuando Laura fue expulsada por cartulina roja directa. Acto seguido, el balón parado derivado de esa tarjeta acabó en la red. Era el 2-1 con el que se llegó al descanso. Agustín Sánchez buscó una reacción a modo de sustitución con la entrada de Lucía en detrimento de María. Sin embargo, la reanudación del duelo reservó un nuevo mazazo para las rojiblancas, ya que, cuando solo había transcurrido un minuto, Isa hacía el 3-1 en una acción de falta directa. La UD Almería Femenino no se rindió en ningún momento, a pesar de que la situación se había puesto muy complicada. Durante el segundo acto entraron Sarita y Sonia para acumular a más jugadoras en la parcela ofensiva. Pero las ocasiones de claridad no terminaban de producirse. Cabe destacar que en este periodo se viviría el debut de Mar, jugadora del cadete, con el primer equipo de la sección femenina. La recta final de la primera mitad había sido un duro mazado para las almeriense, que, aunque lo intentaron, no pudieron evitar que la jornada se encaminara hacia la derrota. La visita a Córdoba supuso el primer desplazamiento de los dos consecutivos que las indálicas deberán realizar en el avance de Primera División Nacional. En este sentido, la próxima semana, el plantel femenino visitará al Granada B, con un horario aún por confirmar. Ficha técnica: La Rambla Femenino: Andrea; Isa (Rocío, min. 85), Munzón, Ainhoa (Meli, min. 70), Carla, Raquel, Noe (Sarita, min. 85), Mamen, Lucía, Julia e Irene (Maripaz, min. 64). UD Almería Femenino: Ani; Eva (Sonia, min. 59), Laura, Esther, Mireya, Anita París (Mar, min. 70), Marta Paz (Sarita, min. 59), Paqui, Irene, María (Lucía, min. 46 (Flores, min. 85)) y Fátima. Goles: 0-1, min. 7: Irene. 1-1, min. 19: Ainhoa. 2-1, min. 35: Carla. 3-1, min. 46: Isa. Tarjetas: fueron amonestadas Isa, por parte de La Rambla Femenino, así como a Irene y Anita París de la UD Almería Femenino. Además, fue expulsada con roja directa Laura, jugadora del Almería, en el minuto 34. Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada del campeonato dentro del grupo IV de Primera Nacional Femenina. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

