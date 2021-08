3 vehículos más para el parque móvil de Protección Civil de Diputación

jueves 05 de agosto de 2021 , 17:11h

El diputado de Presidencia presenta el pick up que sustituirá el actual y el 4x4 y la furgoneta que se suman a la flota para mejorar aún más el servicio que presta la agrupación de voluntarios en toda la provincia





La Diputación de Almería continúa apostando por Protección Civil ampliando y renovando sus medios materiales en beneficio de los almerienses. Tres vehículos completamente equipados, un pick up, un 4x4 y una furgoneta, se han incorporado al Parque Móvil de la Agrupación de Voluntarios con el objetivo demejorar aún más el servicio que prestan, los 365 días del año, en toda la provincia.



El diputado de Presidencia, Fernando Giménez, ha presentado los tres vehículos junto al máximo responsable de Protección Civil, Francisco J. del Pino, así como miembros de la Unidad Canina y de la Agrupación. En concreto, uno de los vehículos sustituirá a la pick up con la que contaban hasta ahora y los otros dos se sumarán a la flota que tiene en la actualidad este servicio.



Giménez ha agradecido su inmensa labor, que se ha puesto aún más de relevancia desde el inicio de la pandemia con una asistencia pormenorizada a todos y cada uno de los municipios de la provincia, y ha reiterado el compromiso de la Diputación con la agrupación de voluntarios.



“Nos sentimos orgullosos de vuestro trabajo y por eso hoy os acompaño para presentar esta apuesta decidida para que vuestras infraestructuras y operativas tengan toda la inversión necesaria para que vuestra actividad tenga todas las garantías. Vamos a seguir a vuestro lado porque vuestra fuerza es la fuerza de toda la provincia, la que trasladáis con vuestro trabajo a todos los almerienses”.



El uso que se le dará a estos vehículos es el siguiente:



· El todoterreno (Toyota Land Cruiser) se utilizará para dar cobertura a la mayoría de los servicios solicitados por los Ayuntamientos, que discurren por terrenos de montaña, ramblas y zonas de difícil acceso (pruebas de senderismo, carreras BTT, Trails, etc); así como para uso por el Grupo de Búsqueda y Res-cate en sus labores.



· El pick-up (Toyota Hilux) está especialmente diseñado para la Unidad de Emergencias y la Unidad Canina, así como para su uso en los servicios preventivos en espectáculos pirotécnicos solicitados por los municipios de la provincia donde se le equipa con la bomba contraincendios y el deposito de agua de 600 litros.



· El vehículo mixto, (Peugeot Rifter) será utilizado para realizar labores de reparto de material tal y como se ha realizado desde el inicio de la crisis sanitaria y, también, en la cobertura de servicios preventivos solicitados por los municipios, tales como fiestas patronales.



Protección Civil de la Diputación de Almería



Protección Civil de la Diputación de Almería es la agrupación con mayor número de voluntarios de la provincia y se creó el 27 de enero de 1998. Durante el año 2020 ha multiplicado su apoyo a los municipios con miles de intervenciones repartos de material higiénico sanitario, su dispositivo de compra de productos de primera necesidad y, también, sus labores de desinfección. Además, de los retenes especiales COVID-19, han sido esenciales para impulsar la vacunación en los diferentes centros de la provincia.



Entre sus principales unidades, grupos y equipos destacan:



· Unidad canina, pionera en la provincia, 3 guías y 3 perros de búsqueda.



· Grupo de Búsqueda y Rescate: búsqueda de personas desaparecidas.



· Labor divulgativa con charlas y formación.



· Dron



· 7 vehículos en total



o Furgón Puesto de Mando Avanzado



o 3 todoterrenos



o Furgoneta de 6 plazas y zona de carga



o Vehículo Mixto con cinco plazas y zona de Carga



o Un pickup con una bomba contra incendios.







· Materiales: remolque con material de rescate, remolque con todo el material que se usa en caso de terremoto, toda la maquinaria de corte, martillos eléctricos…