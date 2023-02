Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

3.000 trabajadoras almerienses no percibirán la subida del SMI "por culpa de mala praxis sindical"

lunes 20 de febrero de 2023 , 16:54h

CSIF explica que las profesionales de la limpieza tendrán una pérdida retributiva de entre los 620 y los 1120 euros anuales, como consecuencia de la mala gestión de la parte social en la negociación del convenio colectivo provincial

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF Almería, en concreto, el Sector de Empresa Privada, lamenta que más de 3.000 trabajadoras de la limpieza de provincia no percibirán la subida del Salario Mínimo Interprofesional, como consecuencia de la mala praxis de la parte social que ha negociado el Convenio Provincial de Limpieza de Edificios y Locales de Almería.

En esta misma línea, la central sindical apunta que este colectivo profesional dejará de percibir entre 620 y 1120 euros anuales de media, a causa de la eliminación del plus de transporte del pacto laboral y la creación del plus de convenio. Tal y como explica el responsable del Sector de Empresa Privada, Paco Rueda, “la trascendencia de este cambio radica en que, mientras el plus de transporte no se incluye en la suma de conceptos para el cálculo de las retribuciones totales brutas, por ser un plus no salarial, según se recoge en el Estatuto de los Trabajadores, el plus de convenio sí forma parte de todas esas retribuciones, por lo que se debe sumar al total de retribuciones percibidas”.

Asimismo, con anterioridad a la puesta en marcha del nuevo convenio, era obligatorio complementar las retribuciones hasta alcanzar las cantidades establecidas por el SMI. Sin embargo, ahora la cifra se alcanza sumando este plus salarial o de convenio, lo que supone un ahorro para las empresas de unos 620 euros, para aquellas empresas que cumplían la ley y complementaban las retribuciones y de 1.120 euros para las que se saltaban la legalidad y no las complementaban.

“Es terrible que miles de trabajadoras de un sector tan precarizado como el de la limpieza sufran esta pérdida de poder adquisitivo y más aún cuando esta merma salarial se ha producido con la firma de un agente social que, pese a ser mayoritario, ha mirado para otro lado, se ha desmarcado de la unidad sindical y ha dejado los derechos retributivos del colectivo a los pies de los caballos”, ha matizado Rueda.