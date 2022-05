Almería 342 participantes en la III Carrera por el Asperger en Aguadulce lunes 30 de mayo de 2022 , 15:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Diputación y Junta de Andalucía El pasado domingo se daba pistoletazo de salida a la III Carrera Solidaria por el Asperger que ha vuelto a celebrarse tras dos años de pausa por la pandemia sanitaria. Más de 340 personas han participado en esta prueba cuyo objetivo es visibilizar y concienciar sobre este síndrome, así como, recaudar fondos para poder continuar con el desarrollo de los programas sociales que tiene en marcha esta asociación. El concejal de Gobierno Interior, Promoción Cultural y Deportiva, José Juan Rodríguez, ha destacado la importancia que tienen estas iniciativas solidarias para ayudar, en la medida de lo posible, a los colectivos que más necesitan el respaldo de las administraciones. “Es importante que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Diputación Provincial y la Junta de Andalucía colaboremos y trabajemos conjuntamente en estas actividades que, además, van a facilitar la celebración de una escuela de verano”, explica Rodríguez. Además, ha detallado que “carreras de este tipo permiten visibilizar a estas personas y dar a conocer sus necesidades”. “Debemos destacar el trabajo que hacen asociaciones como Asperger Almería desde el punto de vista social y laboral en la provincia”, señala el concejal. Por su parte, la diputada de Igualdad y Familia, Carmen Belén López, ha destacado el respaldo de la Diputación provincial a todas aquellas asociaciones que trabajan en la ayuda de los colectivos con más necesidades. La presidenta de Asperger Almería, Amparo García, ha agradecido el respaldo recibido por parte del Ayuntamiento de Roquetas y la Diputación provincial. “Siempre tenemos sus puertas abiertas para solicitar todo aquello que necesita la asociación y estamos muy satisfechos porque muchos alumnos del IES Aguadulce y sus familias no han dudado en disfrutar de esta carrera”, señala García. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.