Sucesos 365 plantas de marihuana intervenidas en un duplex de Benahadux martes 02 de febrero de 2021 , 12:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia También se ha intervenido el amplio material utilizado para aumentar y maximizar el rendimiento de la plantación indoor

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería, como resultado de la reciente operación denominada “Pomier”, ha detenido a un varón de 35 años, vecino de Pechina (Almería), como autor de los delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, al intervenir en el interior de una vivienda de Benahadux (Almería), una plantación Indoor de 365 plantas de marihuana (Cannavis sativa) y neutraliza 1 enganche ilegal a la red eléctrica.



Esta actuación es el resultado de las actividades preventivas que la Guardia Civil desarrolla en materia de seguridad ciudadana, en lucha contra la delincuencia y contra el tráfico y cultivo de sustancias estupefacientes en la comarca del levante almeriense.



Agentes de la Guardia Civil, en su labor preventiva, inicia una investigación en el municipio de Benahadux (Almería), donde a través de las diferentes técnicas operativas de investigación para la lucha contra el tráfico de estupefacientes, detectan una elevada actividad en una vivienda.



Paralelamente a la investigación, se recibe información de la ciudadanía aquejada por el fuerte olor característico de este tipo de plantaciones y del ruido ensordecedor que producen los sistemas de mantenimiento de aire para el control de la producción.



Ante tales hechos y en base a la línea de investigación, los agentes de la Guardia Civil, continúan con las labores de investigación en las que se obtienen indagaciones e indicios racionales que determinan y motivan la existencia de que la vivienda está siendo utilizada como lugar de cultivo.



La Guardia Civil procede a la inspección y registro de la vivienda comprobando que existe un cultivo indoor de Marihuana (Cannavis sativa) que se halla diseminado en las principales estancias de la vivienda de dos plantas, que se encuentran en plena producción y también en proceso de secado.



Durante el trascurso de la inspección los agentes proceden a la intervención de 365 plantas de marihuana, trece reflectores y catorce lámparas de calor con bombillas de alto consumo, seis equipos de aire acondicionado, nueve ventiladores, cinco extractores y seis filtros y maquinas de aire acondicionado, además de diverso material para el rendimiento óptimo y aceleración del crecimiento de la plantación.



Finalmente, los agentes de la Guardia Civil verifican que en la vivienda se ha practicado una acometida ilegal a la red eléctrica que ha sido neutralizada por personal técnico de Endesa, lo que deriva a la investigación por la comisión de un delito de defraudación de fluido eléctrico.



Por todo lo anterior, la Guardia Civil ha detenido a un varón de 35 años, como autor de los delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan detenciones relacionadas en cuanto a la responsabilidad de los hechos.



Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto al detenido y la droga incautada, han sido puestos ha disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 5 de Almería (Almería).



