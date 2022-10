Es una información de noticiasdealmeria.com Almería Ampliar 3,7 millones para el refuerzo del firme en la Autovía del Mediterráneo domingo 23 de octubre de 2022 , 12:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El subdelegado del Gobierno visita las obras de rehabilitación que se están realizando en un tramo de 10 kilómetros en el término de Níjar noticiasdealmeria.com José María Martín, subdelegado del Gobierno de España en Almería, ha visitado las obras que la Dirección de Carreteras en Andalucía Oriental, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, está realizando en la Autovía del Mediterráneo. Se trata del refuerzo del firme en el tramo Cuesta Colorá-El Jabonero, de 10 kilómetros de longitud, situado entre los puntos kilométricos 467 y 477, a la altura del término municipal de Níjar. “Se trata de una obra con 3,7 millones de euros de presupuesto que tiene por objeto mejorar el estado del firme en la zona y, con ello, contribuir a reforzar la seguridad del tráfico y de los conductores”, dice Martín. Las actuaciones que se están realizando consisten en la eliminación parcial del firme que muestra un agotamiento estructural y reponerlo, extendiendo después una capa de rodadura que incluye carriles y arcenes. Durante las últimas semanas se ha estado ejecutando un tramo de la calzada sentido Murcia, para lo cual se ha tenido que desviar el tráfico por la calzada contraria, mediante un transfer que permite la circulación del tráfico de la autovía en doble sentido. Dicho tramo se abrió al tráfico durante esta semana, estando previsto continuar próximamente con trabajos en la calzada sentido Málaga. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

