Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital 400 alumnos en las actividades del Ayuntamiento e IES Maestro Padilla sobre la mujer en la ciencia viernes 10 de febrero de 2023 , 19:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Coincidiendo el Día internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora mañana, se han organizado casi una quincena de actividades, con talleres, charlas y un escape room temático La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha destacado hoy el papel de la mujer en el campo de la ciencia durante la jornada de actividades que, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra mañana día 11 de febrero, ha organizado el IES Maestro Padilla, dentro de su proyecto ‘Mujer tenías que ser’. Una jornada que, bajo el lema ‘11F: C1encia1a es Femenino’, ha reunido, en el Parque de Las Familias, por la mañana, y en el propio centro, ya por la tarde, a más de 400 alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato del propio Maestro Padilla y de los colegios adscritos, Virgen de Loreto y Nueva Almería, con la que significar “la importante contribución femenina en la investigación y el desarrollo de la ciencia”. “El objetivo de este día tan especial, proclamado por la ONU en 2015, es lograr una mayor participación e inclusión de las mujeres y las niñas en el mundo de la ciencia, y con el desarrollo de un amplio abanico de actividades que organiza el IES Maestro Padilla a las que se suma el Ayuntamiento, poner en valor el papel de la mujer y su contribución al mundo de la ciencia, incentivar su participación en igualdad en todos los campos que abarca la ciencia”, ha señalado la edil, quien ha querido poner de manifiesto, una vez más, el compromiso del Ayuntamiento en materia de igualdad. Laynez ha felicitado esta nueva iniciativa promovida por el IES Maestro Padilla “que ayudan a seguir caminando hacia una sociedad más igualitaria , un objetivo que el Ayuntamiento va a seguir impulsando y promoviendo en el ámbito educativo, trabajando con los jóvenes, con las edades más tempranas en todo lo que refiere la igualdad”. María José Ferrer Márquez, coordinadora de Igualdad y Bilingüismo del IES Maestro Padilla, ha reivindicado también “el papel de la mujer en el ámbito de la ciencia”, destacando la “activa participación” del alumnado en todas y cada una de las actividades que se han programado en el marco de este Día Internacional, así como la colaboración del Ayuntamiento en esta iniciativa, que se viene repitiendo impulsada por el centro educativo desde hace varios años. Talleres prácticos a pie de calle, charlas informativas, incluso un ‘escape room’ temático, conforman este conjunto de actividades iniciadas, a primera hora, en el Parque de las Familias. Actividades Hasta allí, los alumnos participantes de los centros escolares, de primero de Bachillerato y del Programa Específico de Formación Profesional Basica (PEFPB) de Agrojardineria, junto con los departamentos de Bilogia y Geología y Física y Química, han participado en varios talleres de ciencia divertida dirigidos a alumnado de 1º ESO y Aulas Especiales del I.E.S. Maestro Padilla y el alumnado de 6° de primaria de los colegios adscritos. Inventos realizados por mujeres y por hombres, taller de aves, limpieza de monedas, paneles informativos sobre mujeres científicas de la UAL, han sido algunas de las actividades que se han realizado en las instalaciones del parque. Paralelamente, en su caso en el Museo de Almería, los alumnos de 2º de la ESO han participado en un taller de arqueología mientras que los de 3º de la ESO recibían una charla centrada en el papel de mujeres científicas, impartida por Movimiento por la La Paz. Ya por la tarde, el alumnado de 4º de la ESO participa en un ‘escape room’ por la igualdad organizado por la Asociación ‘Protegidas’. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

