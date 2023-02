Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Ampliar 433 ganaderos y agricultores de Almería recibirán ayudas por la invasión de Ucrania domingo 19 de febrero de 2023 , 12:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El delegado de la Junta de Andalucía Antonio Mena visita una explotación ganadera de Oria beneficiaria de las ayudas establecidas por las consecuencias del conflicto bélico de Ucrania El delegado territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Antonio Mena, ha visitado una explotación de pavos de engorde situada en el término municipal de Oria (Almería). Se trata de una de las beneficiarias de las ayudas enmarcadas en la “Medida 22”, establecida por la invasión de Ucrania y el alza de los costes de producción que implicó. Está enmarcada en la Orden de 21 de noviembre de 2022, en la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, de carácter temporal excepcional destinadas a agricultores y ganaderos especialmente afectados por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2022. La Consejería ha tramitado para Almería 1,5 millones de los que se han podido beneficiar 433 ganaderos y agricultores de la provincia, de los que 25 han recibido el importe máximo de ayuda que es de 15.000 euros. El objetivo de las ayudas, ha señalado el delegado, es “proporcionar asistencia de emergencia a los agricultores y ganaderos de los sectores productivos especialmente afectados por el conflicto bélico, con el fin de garantizar la continuidad de su actividad empresarial, debido al alza de precio de los insumos, los bienes necesarios para la producción”. La explotación de Oria visitada hoy ha recibido el máximo por beneficiario, 15.000 euros de estas ayudas que provienen en un 75% del Fondo Europeo Agrícola y de Desarrollo Rural (FEADER), un 7,5% de la Administración General del Estado y un 17,5% de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Mena ha incidido en que esta aportación “paliará las mermas de rentabilidad de más de un 228% que han sufrido este tipo de explotaciones respecto al periodo 2018-2021”. Asimismo, el delegado de Agricultura ha hecho hincapié en ”el compromiso de la Consejería de Agricultura con el sector agrícola y ganadero ante esta situación, resolviendo la convocatoria de ayudas en 17 días desde la fecha de finalización de las solicitudes, lo que supone un adelanto de 92 días. Un gran esfuerzo por parte de todos”. Los sectores que más ayudas han recibido han sido el caprino de leche (737.238 euros) con 227 beneficiarios y cítricos con (553.097) y 176 beneficiarios. Le siguen los pavos de engorde con una ayuda de 90.000 euros con 6 beneficiarios, donde todos han recibido el máximo importe de ayuda, sector del porcino ha recibido una ayuda de 63.657 € con 8 beneficiarios, las gallinas de puesta 63.657 €, 12 beneficiarios, la flor cortada 28.000 € con 2 beneficiarios y por último el viñedo ha recibido 1.364 € y 2 beneficiarios. El delegado ha recordado que el sector agroalimentario en Andalucía se ha visto afectado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, debido a los precios en aumento de los bienes necesarios para la producción, en particular para la energía, los fertilizantes y los piensos. “Esto ha ocasionado graves perturbaciones económicas en el sector agrario y las comunidades rurales, generando problemas de liquidez a los agricultores y las pequeñas empresas rurales que se dedican a la producción, transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas”. El aumento del coste de estos insumos, está resultando particularmente adverso en las producciones que por diversas razones están viendo dificultado el traslado de estos incrementos a lo largo de la cadena, provocando que los productos no puedan encontrar su salida normal en el mercado, o bien, que por tratarse de sectores agrícolas y ganaderos más intensivos en el uso de energía, fertilizantes, fitosanitarios y piensos, se vean especialmente afectados por la escalada de precios. Esto compromete la viabilidad de las explotaciones, así como el mantenimiento de la economía rural de las zonas de producción. La ayuda comprometida en resolución ha sido de 29 millones de euros, de los que se beneficiarán 7.524 agricultores y ganaderos de Andalucía. Los sectores agrícolas acogidos a este tipo de ayudas han sido los cítricos, que tienen una dotación máxima de 17 millones de euros; el vitivinícola, cuya cantidad asignada es de 1,8 millones de euros y en el caso específico de la flor cortada, su dotación ha sido de 2,3 millones de euros. En el sector ganadero, al caprino de leche se le ha concedido una cuantía de 6,7 millones; a las explotaciones de gallinas de puesta, 0,8 millones de euros y a la dede pavos de engorde 3,9 millones de euros. Al sector porcino, se le ha dotado con 4,4 millones.

