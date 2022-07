Sucesos 44 agentes más de Policía Nacional en Almería y El Ejido miércoles 13 de julio de 2022 , 13:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia 40 pertenecen a la XXXVII promoción de policía, y 4 a la XXXIV de inspector de policía En el día de hoy, en un acto presidido por el Subdelegado suplente, Secretario General de la Subdelegación del Gobierno, Juan Ramón Fernández Imbernón y el Comisario Principal, Jefe Provincial, Gumersindo Vila Martínez, y en las dependencias de la Comisaría Provincial de Almería sitas en Alcalde Muñoz, han sido recibidos los 40 policías-alumnos en prácticas de la XXXVII promoción que, tras superar un proceso selectivo a través de la oposición y el curso académico de formación profesional en la Escuela Nacional de Policía en Ávila, realizarán el módulo de formación práctica con una duración de 11 meses, en los que prestarán servicio en la provincia. 35 de estos alumnos, 26 hombres y 9 mujeres, realizarán su periodo de prácticas en la Comisaría Provincial de Almería, y por su parte cuatro hombres y una mujer lo harán en la Comisaría Local de El Ejido, pasando a prestar servicio en todos los departamentos de dichas Comisarías. Junto a estos 40 alumnos de escala básica se unen 4 alumnos más, en este caso pertenecientes a la XXXIV promoción de escala ejecutiva, 3 de oposición libre (nueva incorporación) y 1 de promoción interna (inspectores adjuntos), que realizarán un periodo de prácticas de 7 meses, a partir del día 25 de julio, y todos ellos adscritos a la Comisaría Provincial de Almería. Palabras de agradecimiento para los agentes por parte del Comisario Provincial, quien les requirió “…paciencia, flexibilidad y empeño profesional” entre otros valores, y “aceptar con rigor las tareas del puesto de trabajo”. El Secretario General de la Subdelegación del Gobierno, por su parte, puntualizó: “sois los garantes de la seguridad y tenéis el deber y la obligación de preservar los derechos de los ciudadanos, puesto que sin éstos la función pública no existiría." Fernández Imbernón animó a los nuevos agentes a promocionarse profesionalmente, y a escoger la rama profesional que más se ajuste a sus aptitudes y actitudes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

