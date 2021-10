Sucesos 45 detenidos y 5.677 plantas de marihuana intervenidas en una operación antidroga sábado 16 de octubre de 2021 , 19:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





La Guardia Civil de Almería, en la denominada macrooperación Indalo 65-Urdimbre, en la que han participado más de 150 agentes con el apoyo de los perros detectores de droga y billetes; ha detenido a 45 personas en la provincia por presuntos delitos de pertenencia a banda organizada, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico.



La investigación se inició para desmantelar un complejo entramado de viviendas dedicadas al cultivo de marihuana, realizando un total de 43 entradas y registros.



Como resultado de ello, se han intervenido un total de 5.677 plantas de marihuana, 25.000 gramos de cogollos, 32.000 euros en efectivo, tres armas de fuego (dos pistolas y un rifle denunciado como sustraído en Puerto Lumbreras), gran cantidad de munición y 17 vehículos.



En el conjunto de viviendas inspeccionadas, en las localidades de El Ejido, Roquetas de Mar y Vícar, se han neutralizado 89 acometidas ilegales a la red eléctrica, realizadas para maximizar el rendimiento de los cultivos y que suponían un riesgo para las viviendas colindantes.



Esta operación se encuentra enmarcada en la lucha contra el tráfico, elaboración y cultivo de sustancias estupefacientes en la provincia de Almería.



Las diligencias junto con los detenidos y los efectos intervenidos se han puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número cinco de Almería

