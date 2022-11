Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar 480.000 euros en obras del CEIP Bartolomé Flores de Mojácar jueves 17 de noviembre de 2022 , 12:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia entrados en la mejora de sus condiciones térmicas y de habitabilidad La Agencia Pública Andaluza de Educación ha concluido los trabajos de reforma del colegio Bartolomé Flores de Mojácar, centrados en la mejora de sus condiciones térmicas y de habitabilidad, y comenzará próximamente otra intervención de ampliación de espacios educativos La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha concluido las obras de reforma y mejora del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Bartolomé Flores de Mojácar (Almería). Asimismo, se encuentra contratada otra actuación de ampliación de espacios educativos que se iniciará próximamente. Estas intervenciones, que beneficiarán a los cerca de 400 niños y niñas matriculados en este colegio, tienen un presupuesto total de 481.419,81 euros. Por un lado, con una inversión de 296.971,43 euros se han culminado ya los trabajos de adecuación del centro, que han mejorado la habitabilidad y el confort térmico. En concreto, en el edificio principal, destinado a aulario de primaria y zona de administración, todas las ventanas han sido reemplazadas por una nueva carpintería de aluminio con rotura de puente térmico y acristalamiento termoacústico. Además, se han renovado los aseos, sustituido la instalación eléctrica y se ha actuado en el cerramiento del centro y los sistemas de drenaje de aguas pluviales. Las puertas de acceso al edificio han sido cambiadas por otras de acero con reja incorporada. Por otra parte, la Agencia tiene programada otra actuación, en este caso de ampliación, en el CEIP Bartolomé Flores que supondrá una inversión adicional de 184.448,38 euros y que se iniciará próximamente, una vez que ya ha sido contratada la obra. Esta intervención consistirá en crear nuevas aulas y dependencias para atender la demanda de escolarización en el centro. Para ello, se prevé el cierre de un porche para destinarlo a un salón de usos múltiples, un aula de música y una biblioteca. Asimismo, la actual biblioteca se transformará en un aula polivalente, mientras el aula de música se dividirá para obtener dos aulas de pequeño grupo. Ambas intervenciones forman parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación, y cuentan con cofinanciación europea a través de los fondos REACT-UE, dentro del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de Covid-19. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

