6.000 personas se examinan este domingo para obtener plaza fija en el SAS

Los exámenes son para cubrir puestos de 13 categorías profesionales entre las que se encuentran cocinero, telefonista o técnico de Mantenimiento Un total de 5.816 candidatos se han inscrito a los exámenes de la Oferta de Empleo Público (OEP) del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que se celebrarán este domingo 20 para un total de trece categorías profesionales. En concreto, se examinarán 2.410 candidatos para ocupar las 104 plazas de telefonista, 870 personas optarán a 192 plazas de técnico especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales, 776 candidatos optarán a alguna de las 64 plazas para cocinero/a, 537 personas optarán a las 18 plazas de técnico especialista en Dietética y Nutrición, 436 personas se examinan para 32 plazas de técnico superior en Alojamiento, 271 personas optan a 4 plazas de fotógrafo, 183 candidatos se examinarán para obtener las 22 plazas de personal de oficio costurera, 151 personas se presentarán a los exámenes para optar a 3 plazas de personal de oficio peluquero/a, 64 candidatos optan a 1 plaza de técnico de mantenimiento de Madera y Mueble, 64 a 11 plazas de técnico de Mantenimiento Acabados de Construcción, 24 a 2 plazas de técnico de mantenimiento de Obras y Albañilería, 20 para 3 plazas de técnico especialista en Electromedicina y 10 para una plaza de técnico de Promoción en Donación de Sangre. Las pruebas se realizarán en la provincia de Sevilla. Cada opositor puede confirmar con su DNI en la web del SAS (https://lajunta.es/2c4ba) la sede y el aula donde realizará su exámen. El llamamiento es a las 9:00 horas. Esta Oferta de Empleo Público suma las correspondientes a los años 2018, 2019, 2020 y 2021, lo que supone convocar en total para todas las categorías 15.541 plazas, de las que 12.313 serán de acceso libre y 3.228 de promoción interna. El resto de los exámenes de esta OEP se celebrarán hasta el mes de diciembre. En esta fase de oposición, la prueba constará de un cuestionario teórico de 100 preguntas tipo test –más tres de reserva– con cuatro respuestas alternativas y un cuestionario práctico de 50 preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas. La duración máxima para la realización de las dos pruebas será de tres horas. Uso de dispositivos móviles Respecto a la utilización de dispositivos móviles, el SAS ha comunicado a los opositores que está prohibida la entrada al aula con teléfono móvil o cualquier dispositivo electrónico conectado a datos. Por este motivo, se recomienda dejarlos en casa o entregarlos a un acompañante antes de entrar en la sede del examen. En el caso de que necesite algún dispositivo electrónico por cuestiones médicas o relacionadas con medidas de seguridad en el ámbito de la violencia de género, se recomienda avisar de esta situación a la entrada del aula y se le informará de las instrucciones específicas que debe seguir. Si la persona que se va a examinar ha olvidado dejar el dispositivo móvil tendrá que entregarlo a los responsables del aula que lo custodiarán durante el tiempo que dure la prueba. Para ello, se entregará un sobre con autopegado en el que los opositores deberán escribir su DNI, nombre y apellidos, introducir el dispositivo apagado en el sobre, cerrarlo y dejarlo claramente visible en su mesa de examen para que, antes del inicio del reparto de los cuadernillos de examen, sea depositado por las personas de la organización en la mesa del responsable del aula. Finalizada la prueba, podrá recoger su móvil tras la presentación de su DNI.

