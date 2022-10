Es una información de noticiasdealmeria.com Almería Ampliar 79 buques y barcos de recreo expedientados en Almería sábado 15 de octubre de 2022 , 13:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia § José María Martín visita la sede de Capitanía y la torre de Salvamento Marítimo situadas en el muelle de Levante del puerto de Almería noticiasdealmeria.com El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha visitado Capitanía Marítima que, en lo que va de año, ha abierto 79 expedientes graves a embarcaciones por incumplir la normativa de seguridad marítima. La cifra, aun siendo abultada, es considerablemente menor a la que se registró el año pasado, cuando Capitanía Marítima sancionó a 122 buques mercantes y embarcaciones de recreo, situándose la tercera a nivel nacional con más expedientes abiertos. Martín ha realizado la visita acompañado por José Aranda, capitán marítimo de Almería, con quien ha recorrido después las instalaciones de Salvamento Marítimo. Las multas de mayor cuantía que se han impuesto desde la Capitanía Marítima de Almería han sido a buques de bandera extranjera por no respetar las condiciones de vida y trabajo de los tripulantes a bordo, por incumplir las normas de formación, titulación y guardia, por infracciones relacionadas con la seguridad del buque o por contaminar. Es el caso del petrolero Aldan, que el año pasado fue retenido en el puerto de Almería tras realizar una descarga ilícita de hidrocarburos en el entorno de la isla de La Palma y a quien se le impuso la fianza más alta en la historia de la Dirección General de la Marina Mercante española para poder continuar con su periplo por el Mediterráneo. Entre 2021 y lo que va de 2022, Capitanía ha despachado un total de 4.533 buques mercantes y 1.318 buques pesqueros en los puertos de Almería, Adra, Garrucha y Carboneras para comprobar que cumplen con todos los requisitos exigidos por las normas legales para poder navegar. Prevención de la contaminación marítima “La labor de Capitanía Marítima es fundamental, porque no solo se encarga de todas estas funciones, sino que, además, tiene la responsabilidad sobre la seguridad marítima y la prevención de la contaminación”, dice José María Martín. En este sentido, cabe resaltar que, en 2022, se han realizado 63 inspecciones y 34 análisis a buques mercantes para determinar el contenido de azufre en su combustible, situándose Almería como el tercer puerto que más exámenes realiza sobre contaminación. Según explica el capitán marítimo, José Aranda, en Almería “se desarrolla de forma continuada una campaña para la prevención de la contaminación atmosférica y para la reducción de los niveles de ruido generados por los buques atracados en puerto”. Estos análisis periódicos determinan el contenido máximo de azufre durante la estancia de los buques en el puerto, las emisiones de óxido de nitrógeno y otras sustancias que afectan a la capa de ozono, las emisiones de los incineradores, si se producen, y el nivel de ruido y vibraciones que generan las maniobras de atraque y desatraque, entre otras. Igualmente, en colaboración con los juzgados de la provincia y la Fiscalía se realizan informes periciales sobre las embarcaciones utilizadas para el transporte de inmigrantes y el riesgo que estas suponen para la vida humana en el mar, en procedimientos penales. Hasta la fecha se han realizado un total de 93 informes. Visita a la torre de Salvamento En el transcurso de la visita, José María Martín ha podido comprobar también el trabajo que realiza Salvamento Marítimo, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a través de la Dirección General de la Marina Mercante. La torre de control de Salvamento mira al mar desde una planta 12, desde la que los controladores vigilan para que todo esté en orden. 24 horas al día los 365 días al año para que nada pase las aguas territoriales de Almería, en la que “pasan muchas cosas”, como explica su coordinador, José Manuel Allegue.

En lo que va de año, en este centro se han atendido 381 emergencias en las que se han visto involucradas 1.499 personas. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.