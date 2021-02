Sucesos 8 detenidos por una plantación de marihuana que usaba electricidad pública en Huércal jueves 25 de febrero de 2021 , 11:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los Agentes detienen a las 3 personas responsables del cultivo y otras 5 que se encontraban realizando labores de cortado y secado de las plantas in situ



Esta actuación se encuentra enmarcada dentro de la incesante labor que realiza la Guardia Civil de Almería en la lucha contra el tráfico, elaboración y/o cultivo de sustancias estupefacientes en la provincia de Almería. La Guardia Civil de Almería, dentro del marco de la Operación denominada “Regugy”, interviene una plantación indoor de marihuana (Cannabis Sátiva) y detiene a 8 personas como autores de un delito Contra la Salud Pública y un delito de Defraudación de Fluido Eléctrico. Con motivo de las diversas investigaciones policiales y controles operativos, sumados a la labor de análisis de la información e inteligencia básica, así como las informaciones y datos recibidos por colaboradores anónimos, la Guardia Civil, tiene conocimiento de la posible existencia de una plantación indoor de marihuana en una vivienda del municipio de Huercal de Almería (Almería). La Guardia Civil organiza diferentes vigilancias y controles operativos entorno a la vivienda, dando como resultado positivo, pudiendo apreciar el fuerte y característico olor que desprende este tipo de cultivo y el incesante ruido de los aparatos de aa/cc y extractores funcionando a pleno rendimiento, comprobando de igual manera y en colaboración con técnicos de ENDESA un enganche ilegal a la red de fluido eléctrico, con mediciones de consumo muy por encima del habitual a una vivienda de sus características. Durante la realización de la correspondiente inspección y registro de la vivienda, (tipo triplex), la Guardia Civil de Almería interviene 241 plantas de marihuana (Cannabis Sátiva) en avanzado estado de crecimiento, 5 plantas en proceso de secado y una bolsa con cogollos, además de 50 focos con sus bombillas, 50 balastros, 4 aparatos de aa/cc, 7 ventiladores 2 filtros, 1 extractor y dinero en metálico, así como la localización de un enganche ilegal a la red de fluido eléctrico. Como resultado de esta actuación, la Guardia Civil de Almería interviene una plantación indoor de marihuana (Cannabis Sátiva) y detiene a las 3 personas responsables del cultivo, además de otras 5 personas, que se encontraban realizando labores de cortado y secado de las plantas, como autores de un delito Contra la Salud Pública y un delito de Defraudación al Fluido Eléctrico, en una vivienda del municipio de Huercal de Almería (Almería). Los Agentes también proponen para sanción a los 8 detenidos por no hacer uso de la mascarilla y encontrarse en el lugar más de 4 personas. Las diligencias instruidas junto con los detenidos, han sido entregadas en el Juzgado en Funciones de Guardia de Almería. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

