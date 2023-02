Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar A prisión al dejarse las gafas después de un robo en Almería lunes 27 de febrero de 2023 , 15:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un juez de Almería ha ordenado el encarcelamiento provisional de un hombre de 46 años detenido por la Guardia Civil, presuntamente en relación con el allanamiento de tres viviendas en una calle de Roquetas de Mar. La operación se denomina 'Ócula', y se llevó a cabo en enero de este año, después de que los propietarios de los domicilios afectados denunciaran el robo de objetos de valor. Una de las víctimas se topó con el presunto ladrón cuando llevaba un ordenador portátil en sus manos. Al tratar de recuperar el bien, se inició una lucha entre ambos, en la que el delincuente perdió sus gafas de graduación. Esto resultó crucial para la investigación, ya que permitió identificar al responsable. El ladrón logró escapar, pero tuvo que desprenderse de algunos de los objetos que había sustraído. Gracias a las gafas y los demás indicios, así como a los testimonios y la colaboración ciudadana, y con la ayuda de los sistemas de seguridad instalados en algunas de las viviendas, los agentes pudieron identificar al presunto autor de los robos. Esta persona fue reconocida sin ninguna duda por la víctima que había sorprendido al ladrón. Se trata de un hombre de 46 años, natural de Roquetas de Mar, que fue detenido por tres delitos de robo con fuerza en domicilios particulares, de los cuales uno fue en grado de tentativa. Tras su puesta a disposición judicial, se ha dictado una orden de ingreso en prisión provisional. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.