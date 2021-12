Sucesos A prisión por dejar en coma a una persona en abril en Atochares jueves 02 de diciembre de 2021 , 12:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El detenido por la Guardia Civil golpeó a la víctima con una piedra en la cabeza y huyó a Barcelona La Guardia Civil de Almeía ha detenido a un joven de 23 años por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa tras una discusión con un vecino en un poblado chabolista de la localidad almeriense de Níjar. El detenido utilizó una piedra para golpear a la víctima en la cabeza hasta provocarle lesiones de gravedad que le dejaron en estado de coma durante dos meses. Las actuaciones comenzaron el día 5 de mayo de 2021 cuando un familiar de la víctima se personó en dependencias de la Guardia Civil y puso en conocimiento de los agentes que su familiar se encuentraba ingresado en la UCI del Hospital Torrecárdenas de la capital en estado muy grave como consecuencia de una agresión sufrida el día 27 de abril en el poblado chabolista de Atochares (Nijar), por la cual necesito intervención quirúgica de urgencia El denunciante afirmó que, tras una discusión con un vecino, su familiar había sido golpeado por éste en la cabeza provocándole lesiones de gravedad, motivo por el cual se encontraba ingresado en la UCI en estado de coma. De esta forma y con la información obtenida se inició la Operación denominadan COALIN. Tras numerosas gestiones y análisis practicados de los datos disponibles, los agentes averiguaron que el presunto autor de los hechos había huido a Barcelona tras cometer el delito. Pocos días después, el pasado 23 de noviembre, se logró localizar al individuo en Níjar, a donde había regresado, y procedieron a su detención. El detenido junto a las diligencias instruidas fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 6 de Almería quien ordenó el ingreso en prisión sin fianza para el mismo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

