A Unión Rugby Almería se le escapa otro tren

lunes 20 de febrero de 2023 , 07:42h

Para olvidar. La derrota cruzada en la tercera jornada del Grupo Élite, segunda que se encaja de un modo consecutivo, de nuevo tiene coartada en las importantes bajas que no terminan de incorporarse, si bien esta encajada en Sant Cugat dejó incluso un peor sabor de boca que la anterior en casa. Eso se debe a que durante 53 minutos se jugó en superioridad numérica, ya que en el 18 el pilar local Abellán vio su primera amarilla y tardo muy poco tras su reincorporación al juego en ver la segunda. Sucedió en el 37 y todo ‘pintaba’ muy bien, sobre todo tras el segundo ensayo unionista y el 7-15 en el marcador al descanso, pero nadie esperaba verse superados en la segunda parte.

Y sí, se aprovechó la superioridad en la primera mitad, con dos entradas en la zona de marca adversaria estando uno más sobre el campo, algo que Sant Cugat supo tomar a su favor en el plano anímico. Se reorganizó y planteó una segunda parte pletórica de la garra y el orden necesarios para la remontada, y la logró. Unión Rugby Almería, por su parte, tampoco pudo sacar partido de su incontestable superioridad en la melé. Con todo de cara para ganar, finalmente se perdió, se cae a la sexta plaza y, encima, toca el rival más complicado, el Alcobendas Rugby, para cerrar en el Juan Rojas esta fase de tres partidos e irse después al descanso general de la competición.

El duelo comenzó con equilibrio, pero pronto URA inclinó el campo hacia la parcela de Sant Cugat, acumulando muchos minutos cerca del ensayo. Fiel a su estilo, el equipo tiró de balón a la mano, desplegándose con dinamismo para buscar el agujero, pero al final fue la delantera la que abrió el marcador. Se produjo un sucesión de melés, todo un castigo para el paquete catalán, que se cobró finalmente la roja de su pilar, no así un ensayo de castigo que ya se cantaba. Tuvo que producirse una ruptura de Raffaini por el centro para entrar bajo palos por fin, trabajo completado por Castro para el 0-7. El problema almeriense fue que no se pudo guardar el marcador demasiado tiempo.

La respuesta local se produjo apenas cinco minutos después y con la misma medicina, una jugada a mano desde 22, con ruptura del segundo centro. El 7-7 no descentró a los de ‘Falu’, que volvieron a la carga en campo contrario y que insistieron en la melé. Muchos minutos para intentar puntuar y no irse de vacío, se optó por pick and go una y otra vez hasta que Facu Quiroga hizo try pegado a la derecha, fases y percusión con recompensa de un marcador más controlado, sobre todo porque minutos antes Castro había estado certero a palos en un golpe de castigo lejano, pero centrado. Quedaba la última jugada con 7-15 en el tanteo, y afortunadamente se decretó pase adelantado.

Tras el descanso los cruzados se vieron sorprendidos por el buen posicionamiento y la actitud de un Sant Cugat que no tenía nada que perder y sí mucho que ganar. El XV catalán se fue a por la victoria y avisó muy pronto, apretando el tanteo a 14-15 con un ensayo de Chabut que él mismo transformó, de nuevo con juego a la mano certero. No lo vio claro Unión Rugby Almería, que eligió tirar a palos un golpe más para asegurar la anotación, y así fue, un 14-18 que daba algo de aire, pero que dejaba el choque a la distancia de un ensayo más que efectivamente los sancugatenses, usando la touche a maul para abrir la defensa. Por delante el rival por primera vez, campaba el 21-18.

La situación se fue a peor con otro ensayo más local para poner una distancia de diez puntos, un 28-18, que iba a ser insalvable no por falta de tiempo, sino de ideas. Casi se calcó la jugada anterior y URA adoleció de defensa y placaje para pagarlo muy caro y verse abocado a la derrota. Se buscó volver a darle la vuelta al marcador, pero solo se logró reducir la distancia con un ensayo de calidad de Pocho desde melé, pegado al banderín de la izquierda, sin suerte en la transformación de Castro. El marcador ya no se movió más y se paró el crono con el 28-23 definitivo que otorga un insuficiente bonus defensivo a los unionistas, sin sus apertura y zaguero titulares y con jugadores fuera de su sitio habitual.

FICHA TÉCNICA:

Sant Cugat (28): Abellán, Gruart, Salcedo, Ginel, Moraira, Ocampo, Grima, Pelayo, Arenas, Cantos, Serrano, Benito, Chabut, David Hinojosa y Martínez. También jugaron Díaz, Clarà, Meza, Clapes, Lluc Hinojosa, Del Val, Dura y Casat.

Unión Rugby Almería (23): Nemo, Franco, Fede, Mono, Ata, Mudo, Facu, Pocho, Lamboglia, Castro, Diallo, Rosales, Raffaini, Luis Gómez y Chema. También jugaron Caumel y Román.

Árbitro: Lorena Martínez. Expulsó definitivamente a Abellán por doble amarilla (min. 18 y min. 37) por parte de Sant Cugat.

Tanteo: 0-7, min. 26: ensayo de Juanse Raffaini transformado por Castro. 7-7, min. 31: ensayo de Grima transformado por Chabut. 7-10, min. 35: patada de castigo transformada por Castro. 7-15, min. 39: ensayo de Facu Quiroga. DESCANSO. 14-15, min. 44: ensayo de Chabut transformado por él mismo. 14-18, min. 56: patada de castigo transformada por Castro. 21-18, min. 60: ensayo de Dura transformado por Chabut. 28-18, min. 70: ensayo de Grima transformado por Chabut. 28-23, min. 75: ensayo de Pocho. FINAL.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo Élite disputado La Guinardera