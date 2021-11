Capital Ampliar Abierto el plazo para solicitar las ayudas para gasto corriente de los taxis adaptados martes 09 de noviembre de 2021 , 18:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El importe total de esta subvención asciende a 35.000 euros, quedando fijado hasta el próximo 24 de noviembre, incluido, el plazo para acogerse a este subvención del Ayuntamiento de Almería



Con la publicación este martes 9 de noviembre del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el Ayuntamiento de Almería ha abierto el plazo de la convocatoria de subvenciones para gasto corriente destinada a profesionales del taxi que prestan servicios a personas con movilidad reducida. El importe de esta convocatoria asciende a la cantidad de 35.000 euros, cuantía que viene a contribuir a la financiación de los gastos corrientes como son el consumo de combustible, mantemiento y seguro, entre otros. El plazo de presentación de solicitudes será hasta el próximo 24 de noviembre, incluido.



La concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, ha recordado que con esta convocatoria, un vez más, se subraya el compromiso municipal de seguir colaborando con el sector del Taxi en el objetivo común para hacer de Almería una ciudad más accesible, subrayando el aumento “exponencial” que en los últimos años se ha venido procurando sobre el número de vehículos adaptados a personas con movilidad reducida, de dos a 16, por encima de la exigencia normativa del 5% sobre la existencia de una flota mínima de taxis para discapacitados o para personas con movilidad reducida.





Bases convocatoria

Podrán ser beneficiarios quienes ostentan la titularidad de una licencia de taxi otorgada por el Ayuntamiento de Almería, y actualmente se encuentren en activo desempeñando su servicio con carácter habitual y permanente y cuenten con un vehículo adaptado a personas con movilidad reducida, homologado de acuerdo con los requisitos técnicos municipales y conforme a las especificaciones vigentes y obligatorias.



Se consideran gastos subvencionables aquellos que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. Así, se consideran gastos subvencionables consumo de combustible, gastos de mantenimiento (aceite, filtros, correa de distribución, pastillas de frenos, neumáticos etc) y seguro.



Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Almería o en cualquiera de sus registros periféricos, en horario laboral, de lunes a viernes, así como en cualquiera de los registros previstos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015. Las solicitudes se dirigirán a la Delegación de Área de Seguridad y Movilidad.

