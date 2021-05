Capital Aceitunas de los jardines municipal se convierten en aceite para Casa Nazaret y Cáritas sábado 08 de mayo de 2021 , 13:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los cerca de 2.000 kilos de aceituna recogida de los 600 olivos de la ciudad entre noviembre y enero han tenido un destino muy solidario





El Ayuntamiento de Almería ha repartido entre Casa Nazaret y Cáritas un total de 210 litros de aceite de oliva “de los jardines de Almería”, en concreto, de los cerca de 2.000 kilos de aceituna recogidos por los trabajadores del servicio de Parques y Jardines de los 600 olivos repartidos en las zonas verdes de la ciudad.



“Y qué mejor destino para el aceite de Almería que dos de las entidades sociales que más hacen por quienes más lo necesitan, como son Cáritas y Casa de Nazaret, para recibir esta donación de la ciudad de Almería”. Así lo ha explicado el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, que confía en que este gesto “se convierta en tradición”.



Hasta ahora, las aceitunas se dejaban caer al suelo o algún ciudadano recogía algunas, señalan desde el servicio de Parques y Jardines. La nueva fórmula, que se irá mejorando con el tiempo, va a permitir que la ciudad cuente con su propio aceite. En esta ocasión, las aceitunas se han llevado a la Almazara de Canjáyar, y, a cambio, el aceite, que es el aceite de la ciudad, se donará a quiénes más lo necesitan.



“Nos va a venir estupendamente”, dice Beatriz Mañeru, de Casa de Nazaret. Es un producto muy necesario, se utiliza en cantidad y este regalo nos viene muy bien”, ha agradecido al alcalde.





Olivos en todos los barrios

Tanto Cáritas, donde le ha recibido el director, Luis Flores, como en Casa de Nazaret se han mostrado muy contentos por recibir este “regalo de la ciudad”. Un gesto solidario que tiene su origen en los 200 olivos del Parque del Andarax y los otros 400 repartidos por todos los barrios, desde la plaza Santa Rita a la zona de la Guardería de El Alquián. De todos ellos, nace este aceite de Almería que ya hoy está en manos de quienes mejor uso van a hacer de él.



