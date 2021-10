Acercamiento de las entidades locales a los fondos Next Generation

miércoles 27 de octubre de 2021 , 09:48h

Las entidades locales van a ser importantes beneficiarias de los Fondos Europeos. El acceso a esta financiación les ayudará a impulsar nuevos proyectos, transformar su forma de funcionar y adquirir nuevos enfoques.

Con ese fin, desde la Oficina Europea de la Diputación de Almería se han puesto en marcha los talleres “NEXT GENERATION EU y las Corporaciones Locales: una oportunidad para la provincia de almería”

Se desarrollarán inicialmente a lo largo de tres días en sesiones de dos horas y media en jornada de mañana y tarde, durante los días 25, 26, y 26 de octubre.







BENEFICIARIOS: Cargos electros y técnicos de los Ayuntamientos de



Día 1: Benahadux y Alhama de Almería

Día 2: Macael y Vélez-Rubio

Día 3: Vera y Sorbas

PROGRAMA:



1. Una aproximación a NEXT GENERATION EU (NGEU).



· ¿Qué es y que no es NGEU?



· ¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos? ¿Qué intuimos? ¿Y en qué momento estamos?



2. Impacto de NGEU en España: el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia “España puede”.



· Calendario de diseño y ejecución de proyectos del PNRTR.



· Contenido: Ejes transversales, Políticas Palanca y Componentes.



· Fondos disponibles. Impacto en los Presupuestos Generales del Estado 2021.



· El RD-L 36/2020 como herramienta para facilitar la implementación de proyectos NGEU: los PERTE, Convenios y Convocatorias.



· Requisitos que debe cumplir un proyecto para ser elegible al amparo del PNRTR.



3. Impacto esperado del PNRTR en las Entidades Locales.



· Reservas de los Presupuestos Generales del Estado 2021 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en favor de las Entidades Locales.



· Las Manifestaciones de Interés publicadas por los ministerios de interés local.



4. Convocatorias de interés para ayuntamientos y mancomunidades de municipios.