Almería Acto de ‘graduación’ de los 50 Especialistas Internos Residentes de Torrecárdenas miércoles 26 de mayo de 2021 , 19:14h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Con la presencia del delegado territorial de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte, y el equipo directivo del centro hospitalario





El Hospital Universitario Torrecárdenas ha acogido el acto de graduación de los cincuenta Especialistas Internos Residentes, donde se incluyen a los profesionales de la Enfermería y Medicina, que han terminado su periodo de formación en el centro hospitalario almeriense. El acto de despedida ha contado con la presencia del delgado territorial de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte; el director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida Gutiérrez; del subdirector gerente, Felipe Cañadas Núñez; y de los directores médico y de enfermería José Guirau Navarro y Gádor Ramos Bosquet.



El director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas les ha agradecido su “esfuerzo y trabajo en estos años en los que habéis estado desempeñando vuestra función en el hospital, especialmente por este último año y medio que ha sido especialmente complicado para todos” y ha destacado el crecimiento este último año del número de especialistas residentes que han elegido el hospital almeriense para completar su formación. Tras las palabras de Manuel Vida y del resto de representantes hospitalarios, se han entregado los premios ‘Residente Excelente’ a Antonio Bernardino García Andreo, (Análisis Clínicos) y a María Pilar Morales Ruiz (Enfermería Pediátrica).



Los nuevos residentes del Complejo Hospitalario Torrecárdenas pertenecen a las áreas de: Análisis Clínicos (1), Anatomía Patológica (1), Anestesiología y Reanimación (2), Aparato Digestivo (1), Cirugía General y del Aparato Digestivo (1), Cirugía Ortopédica y Traumatología (1), Cirugía Oral y Maxilofacial (1), Enfermería Obstétrico-Ginecológica (4),



Enfermería Pediátrica (3), Enfermería de Salud Mental (2), Enfermería Salud Laboral (1), Farmacia Hospitalaria (1), Hematología y Hemoterapia (1), Medicina Familiar y Comunitaria (11), Medicina Física y Rehabilitación (1), Medicina Intensiva (1), Medicina Interna (2), Cardiología (1), Nefrología (1), Neurología (1), Obstetricia y Ginecología (2), Oftalmología (1), Pediatría y Áreas Específicas (5), Psicología Clínica (1), Psiquiatría (2) y Radiodiagnóstico (1).



Estos residentes han completado años de formación (tres, cuatro o cinco, según especialidades) hasta convertirse en especialistas. En algunos casos, como en Enfermería Obstétrico-Ginecológica, el periodo es sin embargo de dos años. Por el contrario, en otras como Cirugía Ortopédica y Traumatológica o Medicina Interna, se requiere un periodo de especialización de cinco años.

