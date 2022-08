Economía Adif AV destinará más de 184 M€ a las obras de plataforma ferroviaria a su paso por Totana martes 02 de agosto de 2022 , 21:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El contrato, con un plazo de ejecución de 30 meses, contempla la ejecución de las obras en un tramo de 9,9 km, en el que se construirán 6 viaductos, 4 pasos superiores y 2 inferiores y 56 obras de drenaje Adif Alta Velocidad (Adif AV) da un nuevo impulso al Corredor Mediterráneo con la adjudicación de las obras de la plataforma ferroviaria del tramo Totana-Totana (Murcia) y de una nueva estación intermodal que sustituirá a la actual, en la Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería.

El contrato ha sido adjudicado a la UTE formada por Contratas y Ventas y Construcciones Sánchez Domínguez Sando, por importe de 184.494.750 euros y cuenta con un plazo de ejecución de 30 meses.

Con esta adjudicación, todos los tramos entre Murcia y Almería se encuentran en obras o adjudicados, a excepción de la integración en el núcleo de Lorca.

Esta actuación reafirma el compromiso del MITMA y de Adif AV con la planificación y el desarrollo del Corredor Mediterráneo, con nuevas actuaciones que impulsan y avanzan en la construcción de esta infraestructura estratégica. Descripción de las obras

Las obras adjudicadas se realizarán en un tramo de 9,9 km que discurre íntegramente por el término municipal de Totana. Está prevista la construcción de una nueva estación intermodal que sustituirá a la actual. El nuevo trazado sitúa la estación de Totana en el punto kilométrico 227/690, a unos 500 m de la existente.

La plataforma proyectada corresponde a trazado en vía doble, apta para tráfico mixto (viajeros y mercancías) y preparada para velocidades máximas de 300 km/h.

El tramo, dada su longitud y su desarrollo por la zona periurbana de la localidad de Totana, conlleva numerosas afecciones a instalaciones de servicios, de abastecimiento, saneamiento y riego.

Entre las actuaciones más destacables figuran las siguientes:

Construcción de 6 viaductos, que suman 3.174 m de longitud total y entre los que destaca el que salvará la autovía A-7, de 954 m de largo. Tienen como finalidad permitir la permeabilidad del municipio, salvar infraestructuras existentes y los cruces con diversas ramblas (Rambla de los Arcos, Rambla de Totana, Rambla de La Peras y Rambla de Lébor).

Además, se incluyen 4 pasos superiores y 2 pasos inferiores.

Ejecución de los dos andenes laterales de 220 m de longitud, 2 ascensores y el paso inferior que comunicará los andenes con la estación intermodal.

Realización de 56 obras de drenaje transversal.

Reposición de servicios de abastecimiento, conducción y saneamiento, eléctricos y de telefonía, así como viales de servidumbre. Avances en el Corredor

La Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería tiene una longitud de 200 km. Entre Murcia y Almería, las obras de plataforma de todos los tramos se encuentran contratadas o en ejecución a excepción del tramo de integración en Lorca (cuyo proyecto está en fase de redacción).

La nueva LAV forma parte del Corredor del Mediterráneo, una infraestructura crítica para la región y el país, alineada con la estrategia de recuperación europea que ha dirigido sus recursos a proyectos que impulsarán la economía verde y digital y contribuirán al desarrollo del tejido industrial y productivo de las regiones. Todas estas actuaciones contribuyen a la consecución de diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como son el número 9, que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad, y el 11, que persigue impulsar el transporte accesible y seguro. Financiación europea

Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

