Adra dedica a la afición motera su nueva rotonda en Avenida del Mediterráneo

viernes 30 de julio de 2021 , 18:45h

Manuel Cortés y el autor José Antonio Rodríguez han descubierto la escultura creada con base de material reciclado y con guiños a la cultura marinera y agrícola de Adra

José Antonio Rodríguez, el artista

La ciudad de Adra ha dedicado a la afición motera la nueva rotonda ubicada en Avenida del Mediterráneo y Camino del Ingenio. El alcalde, Manuel Cortés, ha descubierto la escultura que preside la rotonda junto al artista José Antonio Rodríguez y representantes de las peñas moteras del municipio. Una nueva infraestructura concebida para mejorar la ordenación y regulación del tráfico en una de las principales vías del municipio, que además mejora la accesibilidad y seguridad peatonal.El alcalde, que además de por el artista ha estado acompañado por concejales de su equipo de Gobierno y la Corporación Municipal, ha destacado que la nueva rotonda “queríamos que fuese un homenaje en honor a las peñas moteras y aficionados a las dos ruedas de nuestra ciudad”. El primer edil ha expresado su “satisfacción” por esta nueva glorieta que “prioriza la seguridad de los propios vecinos y vecinas de la zona, que transitan de forma habitual por estas calles, que se ha visto más que reforzada, mejora la circulación y embellece la ciudad”.La escultura que luce esta nueva glorieta es una moto tipo chopper, fabricada “con material reciclado” y contiene guiños a elementos importantes para la ciudad de Adra. Cortés ha detallado que “el chasis está hecho con cadena de fondeo en honor a la cultura marinera, además luce una pequeña torre que nos recuerda a nuestra Torre de los Perdigones”. Asimismo, la moto hace un guiño a la agricultura, con unas tijeras formando parte del motor y una azada como guardabarros delantero. El asiento está formado por tuercas y el resto de pequeñas piezas de todo tipo. Los indalos “que son un icono típico de la provincia también está reflejado en las herraduras del depósito”.“Agradecer al escultor su excelente trabajo, a las peñas moteras que nos hayan acompañado en la inauguración y también hacer extensivo el agradecimiento a todos los empleados municipales que han trabajado en esta obra que ha dado como fruto esta rotonda, tan importante para el municipio, para su embellecimiento y, sobre todo, para mejorar la seguridad vial y de los viandantes”.Las obras de construcción de esta nueva glorieta, así como los nuevos acerados de su entorno, forman parte del Plan Provincial ‘Urbanización de Calles en el Núcleo Urbano’ y han contado con una inversión aproximada de 50.000 euros, cofinanciados entre la Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Adra.

José Antonio Rodríguez Moreno, nacido en Almodóvar del Río (Córdoba) en 1981, llegó a Adra “por amor” hace casi dos décadas, por lo que se siente “abderitano de corazón”. El artista, creador de ‘Arte con Chatarra’, ha afirmado que “siempre me ha gustado fabricarme mis propias cosas, pero este hobby se afianzó hace “unos siete años cuando me pidieron unos trofeos para una peña motera”. “Esta moto es el proyecto de mayor envergadura que me han encargado, y es todo un honor que hayan contado conmigo para ello, por eso le estoy muy agradecido al Ayuntamiento de Adra”. “El 99% del material utilizado es materia reciclada, porque uno de mis principios es dar una segunda oportunidad a material desechado”, ha subrayado.