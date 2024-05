Adra insta a reformular el programa de tarjeta monedero FSE+

viernes 03 de mayo de 2024 , 19:18h

Este nuevo programa supone un cambio de modelo en la prestación de ayuda alimentaria básica a través de vales o tarjetas monedero canjeables

El Ayuntamiento de Adra, en la última sesión plenaria que ha tenido lugar este jueves ha aprobado una moción relativa a la necesidad de reformular el programa FSE+ de Asistencia Material Básica, que implanta un sistema de provisión de ayuda alimentaria a través, exclusivamente, de vales o tarjetas monedero canjeables por productos de alimentación para las familias con menores a cargo y nivel de renta por debajo de un umbral determinado. Por ello, se ha instado al Gobierno de España y a las instituciones responsables a que aborden la reformulación del programa, con el voto favorable del Partido Popular, la abstención de Plataforma por Adra y VOX y la negativa del Partido Socialista.

Esta moción fue defendida por el portavoz del equipo de Gobierno, José Crespo, que explicó la motivación de presentar esta propuesta y es que “consideramos fundamental que realizan entidades como en el caso de Adra el banco de alimentos, ofreciendo una ayuda asistencial directa a familias vulnerables”. “El nuevo modelo que ha puesto el Gobierno de España perjudica seriamente que se pueda continuar con esa ayuda asistencial, concretamente, en el caso de Adra, estaría poniendo en peligro a aproximadamente 430 familias, lo que supone alrededor de 1000 personas que de manera anual se benefician del banco de alimentos”, ha indicado Crespo.

Asimismo, el edil ha subrayado que “con la tarjeta monedero, los abderitanos en situación de vulnerabilidad no podrán hacer la compra en ningún supermercado de Adra, tendrán que desplazarse a otro municipio, como por ejemplo El Ejido, con lo cual es un doble perjuicio, porque además de que no tienen suficientes recursos, también van a tener que asumir un gasto adicional a la hora de desplazarse”. Este nuevo modelo “también deja fuera familias con menores a su cargo, mayores con pensiones muy bajas o familias con hijos de más de 18 años per que no tienen muchos recursos”.

Por lo tanto, y tal y como recoge la moción, el Pleno abderitano pide al Gobierno central que habilite una vía en la que se proporcionen de forma directa los alimentos y la asistencia material desde las entidades de distribución, y se definan los grupos ampliando el perfil de los destinatarios en función de su situación de vulnerabilidad. Además, se insta al Gobierno a incrementar los fondos destinados a programas para el desarrollo de las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de las corporaciones locales.

Además, con esta moción, el Ayuntamiento de Adra pide dotar en el Presupuesto 2024 una partida específica destinada a las entidades del Tercer Sector dedicadas al reparto directo de Alimentos que complemente el sistema de tarjetas monedero y mantenga la actividad desarrollada por estas entidades.

En cuanto a la moción para la creación de un jardín Botánico, aprobada por unanimidad, el Ayuntamiento de Adra pone de relieve la importancia de “dar a conocer y conservar uno de nuestros tesoros más preciados, la flora autóctona de nuestro municipio”. “Un jardín botánico es un tiempo de jardín destinado a la conservación, investigación y divulgación de la diversidad de las especies vegetales; un espacio para poder visitar y educacional tanto para mayores como para niños, donde aprender cuales son nuestras plantas autóctonas y mostrar su belleza al público”.