Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar Adra se prepara para celebrar San Marcos martes 18 de abril de 2023 , 19:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Hermano Mayor y el alcalde de Adra dan a conocer las actividades organizadas en torno al patrón de los agricultores La Hermandad de San Marcos, junto al Ayuntamiento de Adra, ha dado a conocer este martes la extensa programación, organizada en torno al 25 de abril, día grande del patrón de los agricultores. Las actividades arrancan el 22 de abril y se extenderán hasta el 3 de mayo, una celebración muy esperada por los abderitanos y abderitanas, que está declarada Fiesta de Interés Turístico Andaluz. El Hermano Mayor, Antonio Serrano, junto al alcalde de Adra, Manuel Cortés, el pregonero, José María Gómez Lázaro-Carrasco y la concejala de Cultura, Elisa Fernández; entre otros miembros del equipo de Gobierno y de la Hermandad, han detallado las principales actividades que recoge su extensa programación, pensada para que la devoción y el fervor por el patrón de los agricultores se viva de forma intensa. El alcalde ha trasladado su felicitación a la Hermandad por organizar una “extensa y cuidada programación” para que “tanto abderitanos como las personas que vienen de fuera en este día tan especial, podamos disfrutar de la festividad del patrón de los labradores”, al tiempo que ha animado a la “participación. Asimismo, ha subrayado que “desde el Ayuntamiento de Adra colaboramos en todo aquello que es necesario para que se puedan desarrollar de forma correcta estas actividades”. Por su parte, el Hermano Mayor ha animado a los abderitanos y abderitanas a que se una a las actividades” que “se preparan con mucha ilusión y con mucho cariño por parte de toda la Junta de Gobierno de la Hermandad y con el apoyo del Ayuntamiento” y ha destacado que este año “contaremos con el Obispo de la Diócesis de Almería, D. Antonio Gómez, en nuestro día grande”, por lo que “ayudará a engrandecer aún más nuestra celebración”. Finalmente, el pregonero ha afirmado que “es un gran honor para mí, como devoto de San Marcos, poder realizar este pregón” por lo que ha agradecido a la Hermandad que “hayan pensado en mí para este privilegio” y ha indicado que “lo hará desde el cariño y el respeto”. Asimismo, ha resaltado su intención de “estar a la altura de todos los pregoneros que me han precedido”. Amplia programación Tras la Asamblea General y el adorno de calles, las actividades arrancarán el día 22 de abril con el XX Campeonato de Ajedrez, el Paseo de Caballos y Carruajes y la Carrera de Caballos, una jornada que es posible gracias a la colaboración de la Peña Amigos del Caballo. El 23 de abril, por su parte, tendrá lugar el Concurso de Hortalizas, la carrera de cintas y la yincana de caballos. El 23 de abril tendrá lugar, también el Pregón de San Marcos, que correrá a cargo de José María Gómez Lázaro-Carrasco. A continuación se ofrecerá una copa de vino a los nuevos hermanos. El 24 de abril a las 19:45h se celebrará la Procesión Claustral, seguida de la Santa Misa y la Verbena Popular, que será en la Plaza San Marcos. El día 25 de abril, el gran día de San Marcos, tras la diana a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores Sagrado Corazón de Adra, se llevará a cabo un reparto de rosquillas en la calle Gloria. A continuación, la Santa Misa oficiada por el Sr. Obispo de la Diócesis de Almería, D. Antonio Gómez y el cura-párroco de la Inmaculada Concepción, José María Sánchez. En el transcurso de la Santa Misa, en la que participará el Coro Infantil Pedro Mena, se procederá a la inauguración del retablo dedicado al patrón de los agricultores. La procesión discurre por las principales calles del Casco Antiguo de la ciudad milenaria y concluye en la Rambla de las Cruces, donde el trono del santo es montado en una carroza engalanada para la ocasión y dando inicio a la tradicional romería hasta la Ermita de San Sebastián. Del 26 al 3 de mayo tendrán lugar el novenario, así como el I Torneo de Baloncesto en honor a San Marcos, con la organización del Club Deportivo Baloncesto de Adra, que contará con la participación de distintos equipos de la provincia. El día 2 de mayo, la Casa Hermandad acogerá la entrega de premios de los concursos que organiza la Hermandad durante todas las fiestas. Las fiestas terminarán con el recorrido tradicional de la Hermandad por la Estación de San Marcos el día 3 de mayo, con el recorrido de la Estación de San Marcos, acompañada por la Banda de Cornetas y Tambores Sagrado Corazón de Adra. Hermandad de San Marcos San Marcos es uno de los santos más venerados de la ciudad de Adra, una devoción que se remonta al siglo XVIII. Los abderitanos y abderitanas tienen marcado en sus calendarios el 25 de abril, día grande de las Fiestas en honor a este Santo, declaradas de Interés Turístico de Andalucía desde el año 2007. La devoción a San Marcos nació en 1754, cuando el primer alcalde mayor de Adra, Cristóbal Robles y Barrio, donó una imagen de San Marcos a la Parroquia para promover la fe en el pueblo. San Marcos fue adoptado como el Santo protector de los agricultores abderitanos y la Hermandad se creó en 1989. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Se acerca San Marcos ¿Tienes ya carroza? Jueves Santo en Pulpí Miércoles Santo en Pulpí Miércoles Santo en Adra María del Mar Vázquez pide por las personas más vulnerables durante las ‘levantás’