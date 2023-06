Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Afectado por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda en Balanegra domingo 04 de junio de 2023 , 18:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un hombre de 63 años ha resultado afectado por inhalación de humo tras el incendio de una vivienda registrado este mediodía en la localidad almeriense de Balanegra. El servicio Emergencias 112 Andalucía ha detallado en un comunicado que el suceso ha tenido lugar pasadas las 14,00 horas en una vivienda de la calle Laujar, cuando los vecinos alertaron del incendio en una casa en la que indicaban que había una persona atrapada en la azotea. Desde el centro coordinador se ha activado a los Bomberos del Poniente, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Una vez en el lugar, los servicios de emergencia han solicitado asistencia sanitaria para el propietario de la vivienda por inhalación de humo. Desde el 112 se ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061 que movilizó a un equipo médico que evacuó al afectado al Hospital del Poniente. El fuego ha quedado extinguido por los Bomberos. Ha ardido una habitación de la planta de arriba y el resto de la vivienda ha resultado afectada por humo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.