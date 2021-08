(Foto: Juan Sanchez)

Agosto cierra con 13 conciertos con más de 10.000 personas

lunes 30 de agosto de 2021 , 15:28h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El concejal de Cultura, Diego Cruz, destaca “la respuesta de los almerienses, que han disfrutado con las actividades culturales y respetado las medidas de seguridad”





Desde que se inició la pandemia, el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería ha trabajado para compatibilizar las actividades culturales con las medidas de seguridad higiénico-sanitarias, con el fin de aportar los beneficios de la cultura a los almerienses y ayudar a este importante sector empresarial de la ciudad. Este verano ha sido un ejemplo de cultura segura, que ha puesto el broche de oro con trece conciertos desde el viernes, 20 de agosto, hasta el viernes, día 27. Aunque se ha suspendido la Feria, el Ayuntamiento decidió que el programa cultural continuara, dada la buena experiencia de los meses anteriores, y “la respuesta de los almerienses ha sido ejemplar, respetando las medidas de seguridad y disfrutando con los conciertos”, valora el concejal de Cultura, Diego Cruz.



Más de 10.000 personas han asistido a los trece conciertos que se han celebrado en estos ocho días, y donde se ha realizado una amplia oferta de tendencias y estilos musicales para deleite de los almerienses. Un programa repartido entre los escenarios del Recinto de Conciertos, la Plaza Vieja, el Anfiteatro de la Rambla y la Plaza del Mar de El Toyo, siempre sentados, con distancia de seguridad y el uso de mascarillas.



De esta manera, los almerienses se han emocionado con reencuentros muy deseados como el concierto de la ‘paisana’ India Martínez, el concierto de verano de la Orquesta Ciudad de Almería dedicado a The Beatles, o el regreso de Cooltural Fest, que aunque en un formato ajustado a la realidad de la pandemia, ha permitido escuchar a bandas de plena actualidad como Viva Suecia o Dorian.



Además, Almería ha formado parte de la gira de un mito mundial como es Bonnie Tyler, que ofreció un concierto espectacular, en el que repasó algunos de los himnos que han bailado varias generaciones.



Por otra parte, la Banda Municipal de Música no ha faltado a su cita con los almerienses en una tradición que este año venía con sorpresa, por el acompañamiento de Serafín Zubiri, para rendir homenaje al gran Nino Bravo. El segundo homenaje ha sido para Manolo Escobar, con las canciones interpretadas en una noche mágica por los cantantes del programa ‘Original y Copla’.



La música urbana también ha estado presente con Morad y con Omar Montes, y Camela ha querido celebrar su 25 aniversario con los almerienses.



El rock local ha estado presente en el ‘Happy Moy Fest’ y los niños han tenido su espacio con ‘La granja de Zenon’ y Cooltural Kids con ‘Dr. Sapo y las aventuras de Sam’.





Más cultura en septiembre

Un amplio programa que tendrá continuación en septiembre, con conciertos de artistas como Xoel López, Fuel Fandango, Andrés Suárez, Arco o Ladilla Rusa, entre otros, dentro del ciclo Cooltural Go, Antonio Ortiz ‘El Chorko’ y ‘Son risas y la grima’, actividades infantiles como ‘El bosque de las canciones’ y el nuevo Festival Urban Lei, del 23 al 26 de septiembre.



Será el broche de oro a un verano intenso y “dentro de la cultura segura” afirma el concejal de Cultura, quien recuerda éxitos estivales como “el Festival de Flamenco y Danza, la programación cultural en El Toyo, la reactividad de las actividades de los empresarios de atracciones con Divertoyo y el Recinto Ferial, el USN World Summer, el Carnaval de Verano, el ciclo Cooltural Go, ‘Ciclo 3 Lunas’ de la OCAL y presencia de los más importantes cantantes y bandas del momento como Antonio Orozco, Love Of Lesbian, Aitana, Ara Malikian o Vanesa Martín”.