Economía Agricultores y feriantes se unen en la protesta por su situación económica miércoles 24 de febrero de 2021 , 19:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Agricultores y feriantes han recorrido las calles de Almería hasta la Subdelegación del Gobierno, en protesta por su situación económica. Los feriantes denuncian la precariedad en la que se encuentran al no poder trabajar debido a las restricciones derivadas de las medidas contra el covid-19, a lo que se une el no tener ayudas específicas para el sector. La caravana ha estado formada también por coches de agricultores, que encabezados por una asociación que denuncia los bajos precios de sus productos, lo que tendría que ver con el reetiquetado como local de mercancía llegada de Marruecos. Pero siendo estos los colectivos principales en la caravana, otros colectivos como las agencias de viajes también han aprovechado para manifestar sus situación crítica. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.