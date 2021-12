Deportes Agrinova BM. Roquetas despide el 2021 con victoria y liderato martes 21 de diciembre de 2021 , 07:56h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia





Este pasado fin de semana Agrinova BM. Roquetas arrancaba la segunda vuelta del Grupo B de la Segunda Nacional Masculina con el choque correspondiente a la jornada 10 recibiendo al Trops U. Malagueña Cártama. Último encuentro de este 2021 que los chicos de Abel Junco y José Manuel Andrés disputarían en el Pabellón Infanta Cristina de Roquetas de Mar. Tras la derrota en tierras malagueñas de la semana pasada, el partido se presentaba con ciertas dudas, aunque el trabajo durante la semana había vuelto a la intensidad que de estos jugadores y cuerpo técnico se esperaba. Al inicio del choque el ataque roquetero estaba muy dubitativo, aunque la defensa estaba el nivel habitual que ha presentado durante toda la temporada, es decir imprenetable, llegando así al minuto cinco con un paupérrimo 1-0 a favor de los rojillos, pero una vez centrados todo cambió y ya en el minuto diez se vencía por un 5-2. Así se fue desarrollando la primera parte, con un Agrinova BM Roquetas fuerte en defensa y acertado en ataque llegando al descanso con un claro 22-9. La segunda parte se inicio con igual intensidad y el equipo dirigido por Abel Junco siguió aumentando su diferencia en el marcador llegando al termino del partido con un claro 34-19, lo que demuestra que el equipo vuelve a su senda de victorias, y permite seguir encabezando la clasificación de este grupo con nueve victorias y una sóla derrota. El próximo partido del Agrinova BM. Roquetas, ya en 2022, tocará viajar a tierras granadinas para enfrentarse al BM Veleta Ogijares, noveno clasificado con dos puntos en su casillero. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

