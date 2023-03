Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malasombra) Ahora, la Ley Mordaza Abraham Benzaquén Por martes 14 de marzo de 2023 , 20:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Entre las metas de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, comúnmente conocida como 'Ley Mordaza', se encontraba la prohibición de las pelotas de goma, una medida hasta ahora empleada por las fuerzas de seguridad para dispersar a los manifestantes. Sin embargo, esta medida se ha visto truncada por el rechazo de los partidos independentistas, ERC y Bildu. El PSOE, llevando la iniciativa para la aprobación de la reforma, se muestra descontento con esta actitud de los partidos independentistas, a quienes acusa de seguir coyunturas políticas próximas al 28-M, mientras que Bildu argumenta que la nueva ley proviene de su contrincante, el PNV, lo que no hace más que dificultar la aprobación de una Ley Mordaza light. Sin embargo, la principal discrepancia entre los partidos es la posición del PSOE, que propone realizar un estudio para "modernizar o prohibir todo material antidisturbios". Esta solución no es contemplada por los partidos independentistas, que consideran que la prohibición de las pelotas de goma es necesaria y no se puede dilatar en el tiempo. A pesar de que la situación parece difícil, tanto ERC como Bildu se muestran abiertos a seguir negociando con el PSOE para alcanzar una solución beneficiosa para todas las partes. La eliminación de las pelotas de goma es una medida que se encuentra en primera línea de debate en toda Europa, y su prohibición representaría un paso importante para mejorar la protección de los derechos humanos y garantías constitucionales en nuestro país. En resumen, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana se encuentra en un punto muerto tras el rechazo de ERC y Bildu a la solución propuesta por el PSOE. El rechazo de las pelotas de goma es un tema candente en todo el país y se espera que los partidos sigan negociando para buscar una solución viable para todos. Este es un tema que seguirá en el foco de la atención pública en los próximos días y semanas. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Abraham Benzaquén Delegado en Madrid de noticiasdealmeria.com Graduado en Periodismo por la Universidad de Columbia (NY) 46 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)