Alice Wonder y Juancho Marqués triunfan en Cooltural Go!

Ambos artistas hicieron este fin de semana las delicias de su público, en conciertos que fueron abiertos por Jack Bisonte y Fac y Jara, respectivamente





El ciclo de eventos de Cooltural Go! para esta temporada ha dado una vuelta de tuerca más a la amplitud de la panoplia sonora de sus propuestas y buena prueba de ello se ha podido disfrutar este fin de semana en la doble cita para el sábado, con Juancho Marqués y Fac y Jara, y el domingo, con Alice Wonder y Jack Bisonte. Ambas citas organizadas por Cooltural Fest, de Crash Music, y por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería en el Recinto de Conciertos del Ferial y en el Mesón Gitano, respectivamente. Voces hipnóticas como la de Alice Wonder, hip hop re-evolucionado con Juancho Marqués, mensajes naturalistas de Fac y Jara y rock & soul electrónico con Jack Bisonte. Propuestas muy personales que ‘los coolters’ supieron valorar con su presencia y el calor brindado a los artistas.



La relación de Alice Wonder con Cooltural Fest continúa creciendo y afianzándose, después de tener el honor de ser el primer ‘secret show’ de los celebrados hasta la fecha, de haber actuado en los conciertos acústicos matinales en la playa en una de las ediciones del festival y, además, ser uno de los vídeos más vistos del festival, con su colaboración en el concierto de Depedro, cantando ‘Te Sigo Soñando’.



Ayer, venía presentando su último lanzamiento discográfico, ‘Que Se Joda Todo Lo Demás’, con el que termina de abrazar la composición en castellano que bien tan le sentó en su tema más popular y apreciado por sus seguidores, ‘Bajo La Piel’ que, a la postre, serviría para cerrar su actuación.



Por el camino, la joven artista madrileña hizo un repaso a la mayoría de esos nuevos temas, pero también hubo espacio para parte de su cancionero en inglés, para compartir un tema inédito e, incluso, para marcarse una muy personal versión de un tema de Bad Bunny. Y es que con Alice Wonder pocas reglas de estilo hay que no sean las que dicta su propio corazón, que no duda en mostrar en canciones que abordan con profusión los estados de ánimo de la ruptura, el desamor, el desencanto y el abandono, con todos los miedos personales asociados que eso conlleva. Lo hace, lejos de compasión lastimera, con la fuerza que le confiere una voz que presenta una actitud tan agresiva como lírica, entre la fragilidad y la actitud grunge, musicado todo ello con escalas de piano que beben por igual de lo clásico, como del soul o, sí, el reguetón.



El arranque a guitarra con ‘The World’ y ‘Solid Ground’ ya sirvió para meter al público en su propio mundo, pese a estar en el diáfano espacio abierto del Mesón Gitano, a las que sucederían ‘Clean Up’ y ‘I Don’t Know How’. Fue entonces cuando el concierto abrazó a Cervantes de manera decidida, con temas como ‘No Te Vayas’, “escrita en cinco minutos tras una ruptura”, ‘Sueño Raro’ o la sorpresiva ‘El Mejor De Tus Errores’, que comparte en estudio con Rayden.



Un ligero respiro liberador antes de seguir con “mis canciones lacrimógenas, ¿por qué nos gusta tanto llorar? Estamos un poco para allá”, llegaría a bromear. ‘Corazón Mármol’, ‘O’ y ‘Por Si Apareces’ mostraron también su confianza en el coqueteo con los efectos vocales, antes de presenta la inédita ‘La Locura’ y recuperar ‘Strategy’, como último toque shakesperiano.



Para el tramo final, la citada versión de Bad Bunny con ‘Vete’, donde supo sacar la sustancia de la historia, ‘Que Se Joda Todo Lo Demás’, para cerrar con los bises, sin la pantomima del abandono de escenario, maniobra compleja en la amplitud del espacio, ‘¿Quién Soy?’, muy celebrada por su bailable melodía de teclas y el esperado y previsible cierre con ‘Bajo La Piel’, siempre hermosa.



Antes, Jack Bisonte se ganó la simpatía de los asistentes con su formato power-dúo de batería y guitarra, con un estilo que navega de manera inclasificable entre la electrónica de ascendencia soul, el rock, melodía bailables de guitarra e incluso algún que otro destello de folk. Abrieron y cerraron con uno de sus ya temas más celebrados, ‘France Gall’, en versión normal en el arranque e hiper-vitaminada en su cierre. Por el camino, muchas de las canciones de su último trabajo de estudio, ‘Hounds of Glory’, como ‘Portrait’, ‘The way your heart gets broke’, ‘No Drama’, ‘Blue Hydrangea’ o ‘Dying Free’. Aunque también hicieron concesión más distorsionada con ‘Famous Tonight’ y hasta una versión incendiaria del ‘Instant Crush’ de Daft Punk y Julián Casablancas.





Juancho Marqués y Fac y Jara pudieron a la lluvia

En la noche del sábado el concierto de Fac y Jara se vio sorprendido por una tormenta eléctrica y fugaz, de esas que anticipa el ya inminente verano. Pese a todo, tanto el dúo murciano como el artista madrileño se sobrepusieron al contratiempo en una velada que tuvo un hilo conductor de buenas intenciones y mundos mejores dibujados en las nutridas letras de ambas propuestas.



Juancho Marqués se ha confirmado del todo como un músico incatalogable, presentando un hip hop ágil y estiloso que abraza géneros que van de la electrónica y lo urbano más actual al jazz, el soul, la música clásica o la sonoridad más acústica. Una combinación que hace difícil encasillarlo y que, a la vez, sirve para que sus propios seguidores disfruten de su concepción tan abierta de la música, siempre con sus letras emocionales como leit motiv.



Así, temas ‘Luz Azul’, ‘Rueda’ o ‘Nuevo Mundo’, con las que abriría su actuación, fueron metiendo al calor al público que acudió a su llamada desde el Recinto de Conciertos del Ferial. Ritmos ligeros, pero con un marcado y pautado trabajo de banda detrás, que se dejó sentir en ‘Paralelo Circular’, ‘Mira Pa’ Otro Lado’ o para las más anglosajonas ‘Mac Miller’, ‘Belfast’ y ‘London’.



Para el tramo final, reservaría las más celebradas por sus seguidores, como ‘En Privao’, las playeras ‘Ibiza’ y ‘Benicassim’, antes de corear que ‘Nos Vamos a Comer El Mundo’, aprovechando la ‘Química’ de los ‘Mil Pecados’, cierre antes de la reinterpretación de ‘Ibiza’, que puso el broche final al sábado.



Antes, los jovencísimos Fac y Jara se mostraron nerviosos pero seguros antes lo que era “nuestro primer concierto”, como confesaron. Canciones vitalistas y naturalistas, cimentadas con el orgullo de sentirse parte “de la huerta murciana”. De hecho, definen su estilo como ‘rap nature’ y “nuestras canciones son una vuelta a las raíces que nacen en el medio natural del que somos partícipes y defensores”.



Por eso, no es extraño títulos como ‘Hojarascas y Fuego’, ‘Bajo Nubes’, precisamente la canción en la que cayó la mayor parte de agua, ‘Humedades’, ‘El Sol De Este Invierno’ o ‘Limoneros y Naranjos’, con la que cerrarían. Frescura y buenas vibraciones para un dúo que cumplió así un paso más de dos amigos fraternales.