Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Almería acoge las Jornadas Wikimedia España 2022 martes 08 de noviembre de 2022 , 15:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La principal reunión del ‘Movimiento Wikimedia’ en nuestro país ha elegido para su novena edición la capital almeriense La Casa del Cine acoge este próximo fin de semana las Jornadas Wikimedia España 2022, la novena edición del encuentro anual que la Asociación 'Wikimedia España' organiza en nuestro país. Este año, la principal reunión de este movimiento se celebra, por vez primera, en la capital almeriense. La entraga es gratuita y está abierta a la comunidad Wikimedia y a la gente activa, próxima e interesada en los procomunes digitales. En concreto, estas jornadas se desarrollarán del 11 al 13 de noviembre. Wikipedia, la cara más visible del Movimiento Wikimedia, es el quinto sitio web más visitado del mundo con más de 50 millones de artículos escritos por miles de personas voluntarias en unos 300 idiomas. Como decimos, este año se celebrá en Almería gracias a la colaboración del Área de Promoción del Ayuntamiento de la ciudad y a la Asociación 'LaOficina Producciones Culturales'. Este evento forma parte del esfuerzo municipal de revitalización de este cincón espacio cultural, la Casa del Cine. Dentro del programa de las jornadas está incluida la conferencia inaugural de la periodista Mar Cabra, Premio Pulitzer 2017 y que reside actualmente en Almería. Las jornadas también contarán con la presencia institucional del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, representado por Julio Rodríguez Bisquert. Del mismo modo participará Mike Peel, miembro del Consejo de Administración de la Fundación Wikimedia, el cual hablará del desarrollo sostenible de la organización. El resto del programa está compuesto por temas propuestos por los propios miembros de la comunidad y se complementa con visitas culturales a la Casa del Cine, al centro histórico almeriense y la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Wikimedia España. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.