Deportes Almería acogerá por primera vez una prueba de la Copa de Andalucía de Escalada en Bloque jueves 12 de mayo de 2022 , 15:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Deportes, Juanjo Segura, presenta la competición, que se celebrará los días 21 y 22 de mayo en la nueva sala ‘Climbbox’ Almería acogerá por primera vez una prueba del Campeonato de Andalucía de Escalada en Bloque. Será los días 21 y 22 de mayo en el primer espacio de la ciudad dedicado exclusivamente a la escalada, Climbbox, situado en el barrio de Cortijo Grande. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha presentado hoy la competición, acompañado por Miguel Weir, presidente del Club Skala+Almería, y Rocío Monteoliva, responsable técnica de Escalada del Área Deportiva de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo. Juanjo Segura ha recordado que “se trata de un deporte que es olímpico y que a España nos dio una gran alegría con la medalla de oro de Alberto Ginés en los Juegos Olímpicos de Japón. En Almería existe una gran afición, como refleja el hecho de que se hayan inscrito más de 100 participantes”. Miguel Weir ha explicado que “la escalada tiene tres disciplinas, velocidad, bloque y dificultad. La escalada en bloque se realiza en una pared de 4,5 metros de altura. Se escala sin cuerdas, aunque en el suelo hay colchoneras como medida de seguridad. Se plantean una serie de dificultades (rutas) y los escaladores deben resolverlo”. Por su parte, Rocío Monteoliva ha destacado que “en el campeonato participan desde niños y niñas de categría Cadeba hasta veteranos, por lo que estamos trabajando para cuidar la cantera y promocionar la escalda”. La actividad está organizada por el Club Skala + Almería, con el apoyo del PMD y la Federación Andaluza de Deportes de Montaña. Miguel Weir añade que “la escalada en un deporte apasionante, que requiere técnica y fuerza y Almería es un lugar ideal para practicarlo tanto en sala como al aire libre”. Por último, el concejal de Deportes recuerda que “estamos trabajando desde el PMD para potenciar el binomio deporte y turismo, con eventos a los que acuden deportistas de otras provincias, y que generan beneficios económicos para la ciudad, además de promocionar el deporte dentro de la ciudad”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

