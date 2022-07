Economía Ampliar Almería aumenta sus exportaciones hortícolas un 121% lunes 11 de julio de 2022 , 15:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Andalucía casi duplica las exportaciones de cosmética en el primer cuatrimestre de 2022, hasta alcanzar un récord de 25,9 millones



Almería es la provincia líder en ventas, con más de la mitad del total de Andalucía y un crecimiento del 121%, y América, el primer destino, con uno de cada tres euros vendidos

Andalucía logró entre enero y abril de 2022 un nuevo récord de exportaciones de cosmética, con 25,9 millones de euros en ventas al exterior, su máximo histórico para este periodo desde que existen registros homologables (1995). Con esta cifra, la comunidad casi duplica las ventas del primer cuatrimestre de 2021 (+90%) y se sitúa como cuarta exportadora de España. Almería acaparó entre entre enero y abril de 2022 más de la mitad (57%) del total de las exportaciones andaluzas, alcanzando los 14,8 millones de euros, lo que supone un 121% más que el mismo periodo del año anterior.

Las protagonistas de este nuevo récord han sido las 139 exportadoras del sector, un 2,2% más que en los primeros cuatro meses de 2021, de las cuales 44 son exportadoras regulares (más de cuatro años exportando), que acaparan el 32% del total de las ventas. El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, puso de relieve la positiva evolución que presenta la comunidad en la industria cosmética, ‘’ha conseguido aumentar sus números casi tres cifras en un año y del que la cosmética es un claro ejemplo con cifras de venta récord que avalan la labor que realizan los productores andaluces’’. En este sentido, incidió en la peculiaridad de que ‘’América es el primer destino destacado de estas exportaciones, con el 35,2% del total, un mercado que está en auge debido a consumo a diario de productos naturales, ecológicos y saludables entre la sociedad americana’’. “Es, por tanto, una aportación muy importante la que realiza esta industria a la diversificación de productos y destinos de las exportaciones de nuestras empresas, que deben buscar siempre nuevos nichos de negocio y nuevos mercados para seguir creciendo”, finalizó. Por productos, entre enero y abril de 2022 lideraron las ventas de cosmética las preparaciones de belleza y maquillaje, con 24,9 millones, el 96,2% del total y un incremento del 96%; seguido de los polvos, con 639.000 euros (2,5%), cuyas ventas crecieron un 0,9%; y, en tercer lugar, se sitúa las preparaciones para el maquillaje de los ojos, con 158.000 euros (0,6%) y un crecimiento del 4,1%. La provincia de Almería es la más exportadora de cosmética de Andalucía, con un 57% del total, lo que supone 14,8 millones, gracias a un incremento del 121%. La segunda provincia exportadora es Málaga, con 4,9 millones (18,8% del total) y un alza del 147%. Juntas acaparan siete de cada diez euros del total de las ventas de Andalucía. No obstante, es la provincia de Córdoba la que más incrementa sus ventas de cosmética en los cuatro primeros meses del año respecto al mismo periodo del año anterior, un 2.061% hasta contabilizar 45.000 euros (0,2% del total). En tercer lugar, se encuentra Sevilla, con 3,1 millones (12,1%) y un crecimiento del 202%; seguida de Cádiz, con 1,9 millones de euros y un aumento del 5,8%. Con estos datos, Andalucía se sitúa como cuarta comunidad exportadora de productos cosméticos de España, con el 6,2% del total, por detrás de Cataluña (49,7%), la Comunidad de Madrid (25,6%) y la Comunidad Valenciana (8,2%). AMÉRICA: MERCADO FUNDAMENTAL Para los primeros cuatro meses de 2022, América copa el mayor porcentaje de peso entre los continentes en el sector de la cosmética andaluz (35,2%). El primer país es Estados Unidos, con 5,5 millones, el 21,4% del total y sextuplica un 514% con respecto al periodo de enero a abril de 2021, el segundo mayor crecimiento del top 10; seguido de Sudáfrica, con 4,9 millones, el 18,9% del total y una subida del 15,5%. En tercer lugar, se sitúa Portugal, con 2,3 millones (9%) y un crecimiento del 587%; seguido de México, con 2 millones, el 7,9% y un crecimiento del 268%; y los Emiratos Árabes Unidos, con 1,8 millones, el 6,9%, con un alza del 51%. Su sexto mercado internacional es Reino Unido, con 854.000 euros (3,3%) y una bajada del 3% con respecto a los primeros cuatro meses del año anterior; seguido de Turquía, con 830.000 euros (3,2%) y un ascenso del 1.238%. En octava posición está Andorra, con 577.000 euros (2,2%) y un alza del 60%; seguida de Hong Kong, con 548.000 euros (2,1%) y un crecimiento del 18,8% y, en décimo lugar, Francia, con 544.000 euros (2,1%) y un aumento del 21,9%. Asimismo, entre los primeros veinte destinos de la cosmética andaluza, destacan los crecimientos de otros países como Chile, que es ya décimo octavo mercado, con 255.000 euros en ventas y un alza del 1.251%; República Checa (13º) 433.000 euros y un incremento del 256%; y Polonia(12º), con 438.000 euros, que triplica sus cifras tras crecer un 220%. Estos datos se derivan de las cifras de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo elaborados para Andalucía por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera, empresa pública de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

