Almería celebra el Día Mundial Sin Alcohol con exhibiciones y música en directo domingo 13 de noviembre de 2022 , 09:56h Paola Laynez destaca la "implicación social y el compromiso" de la ciudad para fomentar hábitos saludables Almería ha celebrado este sábado el Día Mundial Sin Alcohol con exhibiciones y música en directo en pleno corazón de la ciudad. Una intensa jornada que ha registrado un éxito de participación desde el inicio del programa de actividades, que ha arrancado pasadas las seis de la tarde. La conmemoración ha recuperado en esta ocasión su formato habitual con una propuesta al aire libre que ha tenido que esperar dos años por las restricciones de la pandemia. La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha mostrado su satisfacción "por la gran acogida que ha tenido este evento en el que queremos fomentar hábitos saludables y la reducción del consumo del alcohol, fundamentalmente entre los adolescentes, porque se puede disfrutar sin beber alcohol. Tenemos que concienciar de que el alcohol puede hacer mucho daño, no sólo a quien lo toma, sino a sus familias también". En este sentido, ha agradecido "el compromiso de la sociedad almeriense que ha demostrado su disposición a construir una ciudad alejada de las adicciones". El presidente de la Asociación de Asociación de Alcohólicos Rehabilitados (ARA), Ramón Fernández, ha agradecido al Ayuntamiento su colaboración y ha señalado que hoy celebramos el Día sin Alcohol, "pero para nosotros son 365 días sin alcohol y con actividades como estas demostramos que nos podemos divertir sin consumir ni una sola gota de alcohol. Es muy importante la concienciación a edades tempranas porque las personas que con 12 ó 13 años empiezan a tontear con al alcohol puede ser que con veintipocos años tengan problemas con el consumo de alcohol y hoy en día no es ya solo alcohol, sino de otro tipo de sustancias". La iniciativa ha sido impulsada por el Ayuntamiento con el objetivo de hacer hincapié en los efectos del alcohol y en la promoción de un estilo de vida más saludable, una propuesta que ha desarrollado de la mano de los colectivos que forman parte del Observatorio Municipal sobre Drogas y Adicciones. Además, ha contado con la colaboración de ARA la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) y la Junta de Andalucía. Exhibiciones y música en directo Bajo el lema 'Sin alcohol, yo me divierto', casi una decena de actividades para todas las edades se han desarrollado en el Paseo de Almería. La zona infantil ha comenzado a las 18.00 horas con gran afluencia de público y la exhibición de bailes latinos y urbanos ha continuado poniendo 'ritmo' a una tarde en la que han participado Bomberos y Policía Local. Paralelamente, trece establecimientos han iniciado la llamada 'Ruta sin alcohol' en la que, por cada dos tickets, los participantes que han dado negativo en la prueba de alcohol, han recibido un vale para consumir bebidas sin alcohol. También se ha instalado un 'food truck' y se han degustado distintos cocktails sin alcohol a la vez que se ha celebrado una exhibición deportiva. Uno de los momentos álgidos ha llegado con la actuación de Arco, que ha congregado a numerosas personas en la Puerta Purchena. Finalmente, La Invasión y sus versiones pop-rock ha puesta la guinda musical con una gran actuación.

