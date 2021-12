Deportes Almería celebrará el XI Open de Tenis Memorial ‘Adela Rueda’ del 7 al 9 de enero martes 28 de diciembre de 2021 , 20:36h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Club Natación Almería organiza el evento que cuenta con las inscripciones abiertas para los jugadores interesados en participar El Club Natación Almería vuelve a organizar una competición que, sin duda, es ya señera en la capital. Se trata de la onceava edición del Open de Tenis ‘Memorial Adela Rueda’ y que pretende ser un torneo referente en la disciplina a nivel regional. Los almerienses, por ello, tendrán la oportunidad de demostrar su talento con la raqueta en este torneo que se realizará en las instalaciones deportivas del CN Almería y que cuenta con la colaboración de la Federación Almeriense de Tenis y el Patronato Municipal de Deportes. En esta ocasión, la cita deportiva se realizará al concluir las fiestas navideñas, del 7 al 9 de enero de 2022. Por ello, los deportistas interesados todavía pueden apuntarse ya que las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 4 de enero a las 20:00 horas. De esta manera, las categorías en las que pueden inscribirse son benjamín, alevín, infantil, cadete, absoluta, veteranos +35. Para ello, deberán rellenar el formulario que se encuentra disponible en la página web del www.cnalmeria.com. El XI Open de Tenis cumplirá todas las medidas sanitarias y de seguridad para prevenir los riesgos de la covid-19 entre los deportistas y el personal que se encuentre en el torneo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

