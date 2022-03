Economía Almería cerró 2021 como la cuarta de Andalucía en exportaciones jueves 03 de marzo de 2022 , 18:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Andalucía registra en 2021 un récord histórico de exportadoras, hasta las 28.641, un 28,5% más que en 2020 y 3.000 más que en 2019 Andalucía registró 28.641 exportadoras en 2021, lo que supone un récord histórico desde que se tienen datos homologados (1995), según los datos de Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera. Esta cifra responde a un incremento del 28,5% respecto a 2020, y supone hasta 3.008 más que en 2019, último año histórico, en el que se contabilizaron 25.633 exportadoras, lo que evidencia la reactivación del sector exterior andaluz tras la pandemia. Una de cada cinco de estas compañías son exportadoras regulares, es decir, que su actividad internacional se ha desarrollado al menos en los últimos cuatro años, por lo que Andalucía sumó por tercer año consecutivo más de 5.500 empresas exportadoras regulares. En concreto, alcanzó la cifra de 5.576 firmas, el tercer mejor registro de la historia, que son responsables del 88% de las ventas. Con estos datos, Andalucía se mantiene como cuarta comunidad por número de exportadoras, con el 12,2% del total de España (235.220), sólo por detrás de Madrid, Cataluña y Valencia. En el caso de las exportadoras regulares, permanece igualmente como cuarta comunidad, con el 9,6% del total nacional (59.169). El tejido exportador andaluz vuelve así a demostrar su empuje, con unas ventas internacionales históricas en 2021, al alcanzar por primera vez los 34.552 millones de euros, con un crecimiento del 24,1% respecto al año anterior, que marca sin duda la senda de la recuperación y la superación de la crisis del Covid-19 en el comercio exterior. En este sentido, el consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, celebró “el extraordinario esfuerzo que han realizado las compañías andaluzas en un año clave para impulsar la reactivación de la economía de nuestra tierra, tras las excepcionales circunstancias sobrevenidas de la pandemia mundial”. Asimismo, abundó Bernal, “son datos que demuestran el dinamismo del sector exterior andaluz, que juega un papel determinante como generador de riqueza y empleo, tanto a través de aquellas empresas que se han incorporado a la internacionalización, como, especialmente, a través de las que exportan de forma regular, que incrementaron sus exportaciones un 17,4% en 2021, lo que indica que las pymes que apuestan por salir al exterior obtienen grandes resultados y afrontan con mayor fortaleza el impacto de contextos adversos”. En el caso de las provincias de la comunidad, cinco incrementan su número de empresas exportadoras regulares y alcanzan cifras históricas. En primer lugar se encuentra Sevilla, líder, con la cifra récord de 1.241 firmas, el 22,3% del total de Andalucía, gracias a un alza del 3,2% respecto a 2020, con lo que es la tercera provincia que más crece. Le siguen Cádiz, que alcanza por primera vez en su historia las 1.201 exportadoras regulares, el 21,6% del total, con un crecimiento del 0,8%; y Málaga, tercera, que también suma el número récord de 979 firmas, el 17,6%, con un incremento del 6,6% interanual, el segundo mejor entre las provincias. Almería es cuarta, con 625 exportadoras regulares, el 11,2%; mientras que Córdoba es quinta, con la cifra histórica de 554 compañías, el 10% del total, que supone un alza del 1,7% respecto a 2020. A continuación se encuentra Granada, con 442 exportadores regulares, el 7,9%; seguida de Huelva, con 378 firmas, el 6,8% del total, que demuestran una gran fortaleza exportadora, al sumar 6.562 millones de euros en ventas, la mayor factura de todas las provincias. Por último, Jaén cierra el ranking al registrar por primera vez las 330 empresas, el 5,9%, cifra que supone un incremento del 6,8% respecto al año anterior, el mayor crecimiento entre las provincias. Dos tercios exportan tecnología y productos industriales El dinamismo exportador de la comunidad tiene su reflejo en los principales sectores productivos de Andalucía, que suman cifras históricas de empresas exportadoras regulares en 2021. De esta forma, dos tercios de las empresas con ventas internacionales regulares comercializan productos industriales y tecnológicos, en concreto, 3.596, el 65% del total, que suman más de la mitad de la factura exportadora (18.306 millones de euros). Por su parte, las empresas exportadoras regulares de productos agroalimentarios alcanzaron la cifra récord de 1.626, el 29% del total, que suponen un 0,2% más que el año anterior y que suman un tercio de las exportaciones andaluzas (10.842 millones de euros). Las exportadoras regulares de bienes de consumo llegaron primera vez a las 1.368, el 24,6% del total, un 2,8% más que en 2020, que exportaron 1.033 millones. Por último, las firmas exportadoras regulares de bebidas fueron las que más crecieron, un 6% interanual, alcanzando la cifra récord de 192, el 3,4% del total, que sumaron una ventas de 234 millones de euros en 2021. Más exportadoras regulares en mercados que aportan diversificación Andalucía mantiene a Europa como primer mercado por número de empresas exportadoras regulares, en una apuesta por destinos de cercanía para reactivar las exportaciones, de forma que casi dos tercios de estas pymes venden sus productos a países europeos, en concreto, 3.393, el 61%, cifra récord gracias a un crecimiento del 2,9% respecto a 2020. No obstante, otros continentes han experimentado también cifras récord de exportadoras regulares, lo que confirma la estrategia de diversificación que están implantando las compañías andaluzas para reducir riesgos y reforzar sus posiciones en el mundo. Así, América, segundo destino continental, alcanzó la cifra histórica de 1.459 firmas, el 26,2%, un 5,1% más que el año anterior. Asia, cuarto mercado, sumó otro récord de firmas exportadoras regulares, con 1.031, el 18,5% del total y un 2,6% más interanual, mientras que Oceanía acumuló por primera vez en la historia 198 exportadores regulares, un 10,6% más que en 2020, y es el continente que más crece. África, por su parte, registró 1.151 exportadoras regulares, el 20,7% del total de Andalucía, y fue el tercer destino de las ventas. Una estrategia para todos Para seguir incrementando su base exportadora y reforzar la posición de las empresas andaluzas en el exterior, Extenda ha diseñado una nueva estrategia con un enfoque dirigido a mercados. Una estrategia, que apuesta por la transformación digital y uso de big data, combinados con los servicios y el conocimiento experto sobre el terreno que ofrece su Red Exterior, presente en más de 60 países, así como la Red Andalucía, con apoyo en todas las provincias de la comunidad, para facilitar a las empresas su desarrollo internacional. Se trata de herramientas que están recogidas en la Estrategia de Internacionalización de la Economía Andaluza 2021-2027, el instrumento global del Gobierno andaluz, que aúna todas las políticas, programas y acciones enfocados a promover la salida al exterior del tejido empresarial andaluz, así como a atraer la inversión extranjera a nuestra tierra y que cuenta con un presupuesto de 618 millones de euros, así como con más de un centenar de medidas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.