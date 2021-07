Opinión 'Almería Ciudad', una App al servicio de la gestión municipal Margarita Cobos Más artículos de este autor Por sábado 10 de julio de 2021 , 09:55h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia







La aplicación de las nuevas tecnologías a la gestión municipal supone una mejor y mayor atención a la ciudadanía, también una interacción necesaria en la mejora de los servicios que se ofrecen desde el Ayuntamiento. En ese proceso, la aplicación móvil ‘Almería Ciudad’ viene creciendo y esta semana hemos presentado las novedades, ya disponibles en los sistemas IOS y Android, que tienen que ver con los servicios que a través de la misma se prestan en materia de residuos y parques y jardines.



Pretendemos no solo que la App sea una eficaz herramienta en la subsanación de incidencias. Queremos acercar al ciudadano su uso, dotarla de mayor información y que sirva a la gestión municipal en términos de implicación ciudadana y transparencia, propiciando un mayor 'feedback' entre la administración y el administrado.



La primera de esas novedades permite saber cómo y de qué manera se recicla en su barrio. Esta información es el resultado del trabajo realizado durante meses analizando el tipo de residuo depositado en el contenedor gris, identificándolo y clasificándolo para conocer todos aquellos materiales, denominados ‘impropios’, que no deberían introducirse en estos contenedores. Una información valiosa para seguir avanzando en el objetivo de mejorar en el reciclaje de residuos, saber qué tipo de esfuerzo y respuesta debemos dar a través de nuestras campañas de concienciación o qué necesidades más concretas pueden darse en cada zona.



Incorporamos además la localización del contenedor o contenedores más cercanos al lugar en el que nos encontramos. De esta forma, facilitamos que el ciudadano sepa qué contenedor, del residuo que elija, tiene más cercano a la ubicación en la que se encuentre en el momento de la consulta para poder ir a depositarlo.



La aplicación, que también incluye información sobre playas y limpieza viaria, somete a encuesta la gestión municipal en materia de residuos o de parques y jardines, además de asistir virtualmente al usuario sobre dudas en torno a la gestión del reciclaje o el uso de los contenedores. Lo hacemos en el compromiso de una mayor interrelación, de una mayor transparencia y en el ánimo de informar, orientar y educar en la cultura del reciclaje, fundamental si queremos vivir en un mundo mejor. Margarita Cobos Concejal del Ayuntamiento de Almería 13 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)