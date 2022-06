Capital Almería entre las 300 ciudades del programa de cooperación con Latinoamérica viernes 24 de junio de 2022 , 15:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Ayuntamiento recibe a una delegación de Piura (Perú), cuyo teniente de alcalde destaca “el modelo de gobernanza de Almería” Almería es una ciudad abierta, sostenible y colaborativa. Y este último aspecto se desarrolla, entre otras iniciativas, con la participación en programas de colaboración de la Unión Europea. María Vázquez, concejala de Presidencia y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almería, ha recibido hoy, jueves, a una delegación de Piura, en Perú, que visita la ciudad, dentro de un Programa de Cooperación Internacional Urbana y Regional (IURC) financiado por la Unión Europea, que promueve las relaciones y sinergias de ciudades europeas con el resto del mundo, en este caso de Latinoamérica. Este es el tercer programa en que participa el Ayuntamiento de Almería, tras las experiencias con Armenia (Colombia) y Los Cabos (México), con sinergias a medio y largo plazo que han dado sus frutos, por ejemplo en Los Cabos, donde se ha contribuido a la puesta en marcha de un proyecto para la gestión del agua urbana del país mexicano. En esta línea, Tricia Hacket, líder en Cooperación Urbana de la UE, que también participa en la visita, ha afirmado que “en este programa de cooperación internacional participan más de 300 ciudades de todo el mundo y el Ayuntamiento de Almería es una de las estrellas, con tres acciones de cooperación y colaboraciones a largo plazo. El proyecto con Los Cabos es uno de los más destacados con resultados concretos de nuestro programa. Lo están haciendo muy bien”. María Vázquez les ha explicado los principales vectores económicos de Almería, principalmente el modelo de agricultura y el turístico sostenible. “Quiero darles la bienvenida a Almería, donde están desarrollando un programa intenso para estudiar las sinergias comerciales, económicas, agrícolas y culturales entre las dos ciudades. Es una cooperación internacional muy interesante”. En esta línea, la actuación internacional está coordinada por el Área de Presidencia y Planificación del Ayuntamiento de Almería, con un equipo dirigido por José Antonio Camacho, director coordinador de Alcaldía y Planificación. Pierre Gutiérrez, teniente de alcalde de Piura, ha afirmado que “tenemos similitudes en agroindustria, por lo que veo que existe bastante potencial para establecer lazos de colaboración. Piura fue la primera ciudad fundada por los españoles en el Pacífico Sur y Almería también es una ciudad con una larga historia. Estoy muy contentos con la experiencia”. Además, Pierre Gutiérrez ha destacado “el modelo de gobernanza del Ayuntamiento de Almería. A lo largo de estos días estoy comprobando su buen funcionamiento, y un ejemplo es El Toyo, y cómo han sido capaces de coordinar a vecinos y administración pública”. La agricultura es la principal fuente de ingresos de Piura y, como se ha manifestado, es el sector donde se quieren abrir vías de colaboración. Por eso, ayer se visitó la Universidad de Almería, y hoy recorren la Cámara de Comercio, el Parque Tecnológico PITA, la Fundación Tecnova y la Autoridad Portuaria de Almería. Al respecto, el municipio peruano tiene pensado construir un parque tecnológico y la experiencia de Almería les ha sido de gran utilidad. De la misma manera, Tecnova colabora con Sechura, también de Perú, y se quiere replicar la misma cooperación en el sector agroindustrial con Piura. Por el Ayuntamiento de Piura han viajado, además de Pierre Gutiérrez, Cristhy Alva, jefe de Oficina de Cooperación Técnica y Unidad Formuladora, y Mayta Arroya Anchante, especialista en urbanismo y espacios públicos. La visita se desarrolla desde el pasado miércoles y hasta mañana, viernes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

