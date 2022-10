Economía Almería es la penúltima de Andalucía en exportaciones a Portugal lunes 03 de octubre de 2022 , 14:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Extenda y Landaluz apuestan por el mercado portugués, con récord histórico de exportaciones agroalimentarias andaluzas en 2022 Extenda ha organizado, en colaboración con Landaluz, Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía, una nueva promoción para los alimentos y bebidas de Andalucía en los centros que posee El Corte Inglés en las ciudades portuguesas de Lisboa y Oporto. Esta acción persigue reforzar la imagen de marca de los productos andaluces y mejorar su presencia en el mercado portugués, un destino al que la comunidad exportó alimentos y bebidas en los primeros siete meses de 2022 por valor de 582 millones de euros, un 6,6% más que en el mismo periodo del año anterior, alcanzando así un récord histórico de exportaciones. Asimismo, ambas entidades tienen como objetivo referenciar los productos andaluces entre los consumidores y para ello las estanterías de ambos centros cuentan con más de 170 referencias de una veintena de marcas andaluzas. Entre los productos presentes en la promoción destacan referencias de ibéricos, aceites, conservas, ultramarinos, charcutería, carne fresca, pescado, frutas, hortalizas, vinos y congelados, entre otras. La industria de la alimentación y bebidas de Andalucía ha estado representada por 20 empresas de las ocho provincias. De ellas, un total de seis tienen su sede en Sevilla (Centro Sur, CorSevilla, D.J. Semiconservas, Heredad de Valdeporres, Consorcio de Jabugo y Salysol); cuatro en Córdoba (Comercializadora de Productos El Guiso, La flor de Rute, Pérez Barquero y COVAP); y tres de la provincia de Granada (Bodegas Fontedei, Caña Nature y Derivados de Kumquat). Además, participan dos firmas de Málaga (Triselecta y Ubago Group Mare); dos de Jaén (Alcalá Oliva y Patatas Fritas Santo Reino); una de Almería (Cubisol Almería); una de Cádiz (Legumbres Pedro); y otra de Huelva (Mariscos Méndez). La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción. Esta promoción internacional, que se celebra del 23 de septiembre al 6 de octubre, fue inaugurada por María Lara, directora del Área de Promoción de Extenda; Miguel Ángel Jiménez, secretario general de Landaluz; y Nuno Serra, director del supermercado de El Corte Inglés de Lisboa. La cadena El Corte Inglés inició su expansión internacional en el año 2001 con su primer centro comercial en la ciudad de Lisboa, e inauguró su segunda sede en Gaia, situada en el distrito de Porto, en el año 2006. Actualmente cuenta con ocho tiendas, dos centros comerciales en Lisboa y Vila Nova de Gaia (Oporto) y seis Supercor en Beloura, Expo, Restelo, Coimbra, Fluvial Porto y Braga, superando los 3.000 trabajadores. Esta acción de promoción es fruto del acuerdo firmado entre Extenda y Landaluz, que tiene como objetivo optimizar y coordinar sus respectivos recursos, programas y actividades, para potenciar la promoción internacional del sector agroalimentario en Portugal, del que Andalucía es líder nacional en exportaciones. Extenda y Landaluz se han coordinado para gestionar y organizar la imagen y decorado de las áreas dedicadas a la promoción en los distintos supermercados, así como del mobiliario e instalaciones para la conservación y preparado del producto congelado. A su vez, han gestionado la logística y envíos de los productos hasta el país portugués, y la elaboración de un catálogo promocional a repartir entre los consumidores. También se ha establecido un equipo de cata y servicio de animación en los puntos venta con el objetivo de incentivar la compra de estos productos en los supermercados objeto de la promoción. Landaluz Landaluz, Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía, es la entidad referente del sector agroalimentario de Andalucía, aglutinando casi el 70% de la facturación total del sector en la comunidad, lo que pone de relieve el peso específico con el que cuenta como patronal empresarial agroindustrial. Fundada en 1990, actualmente está presente en todos los subsectores agroalimentarios, liderando muchos de ellos como el aceitero, aceitunero, conservero o vinícola, presente en todas las provincias andaluzas, y está conformada por empresas de todos los formatos y de todos los tamaños, que en su conjunto facturan más de 7.500 millones de euros y generan unos 20.000 empleos, especialmente en el medio rural andaluz. Portugal: récord de exportaciones Las exportaciones agroalimentarias de Andalucía a Portugal alcanzaron los 582 millones de euros en los siete primeros meses de 2022, su mejor registro histórico para un periodo enero-julio desde que existen datos homologables (1995), gracias a un crecimiento interanual del 6,6%. A su vez, la factura agroalimentaria de estos siete meses consigue aportar 182 millones de euros de saldo positivo con el exterior a la economía regional. En este periodo, la comunidad continúa liderando las exportaciones de agroalimentario y bebidas de España a Portugal, al concentrar casi uno de cada cuatro euros (17,1%) del total de las ventas nacionales (3.399 millones), casi dos puntos por delante de Galicia (15,4%) y casi cinco de Cataluña (12,6%). Además, Portugal es el séptimo mercado de destino del sector con el 6,4% del total mundial. Crecen seis de las ocho provincias con Sevilla como líder agroalimentaria a Portugal, entre enero y julio de 2022, registrando ventas por valor de 197 millones de euros, el 34% del total, con un descenso del 4,2% respecto al mismo periodo del año anterior. En segundo lugar está Córdoba, con 101 millones en ventas, el 17,4%, con un crecimiento del 9,5%; seguida de Málaga, con 65 millones y el 11,1%, que aumenta sus cifras un 7,5%. En cuarta posición se coloca Cádiz, con 59 millones, el 10,1% y un aumento del 35%; seguida de Huelva, con 55 millones de euros, el 9,5% del total y una bajada del 3,9%; Jaén, con el mayor crecimiento de todas las provincias (53%) hasta contabilizar 42 millones en ventas; Almería, con 41 millones, el 7% y un incremento del 10,8%; y Granada, con 22,5 millones de euros, el 3,9% del total y una subida del 1,2%. Por otra parte, el principal producto exportado fue el aceite de oliva (181 millones de euros); seguido de las frutas (75 millones), principalmente fresas; los productos cárnicos (64 millones); y los pescados y mariscos (49 millones). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

