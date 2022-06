Economía Ampliar Almería es la penúltima exportaciones a EEUU tras subir el 75% sábado 25 de junio de 2022 , 13:06h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Extenda refuerza la oferta andaluza en el sector agroalimentario gourmet, que es un segmento al alza en el país apoyando la participación de 12 firmas de la región en la edición de verano de la feria Fancy Food de Nueva York

Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera y el sector agroalimentario andaluz impulsan las exportaciones de alimentos y bebidas a Estados Unidos, a través de la promoción de los productos gourmet y premium en la feria Summer Fancy Food. La cita, que se celebra durante el mes de junio en New York, está considerada la más importante para estos alimentos de máxima calidad entre los importadores norteamericanos.

En el primer cuatrimestre de 2022, Andalucía acaparó uno de cada tres euros que España vendió en alimentos y bebidas a Estados Unidos, alcanzando un récord histórico de 308 millones y un crecimiento del 21% con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que la convierte en líder del ranking nacional. De este modo, el país norteamericano se mantiene como primer destino no comunitario y séptimo mundial de la agroindustria andaluza. Este nuevo récord histórico desde que existen registros homologables (1995) se suma al conseguido en 2021, cuando Andalucía exportó a EEUU por valor de 814 millones de euros. El pasado año EEUU fue uno de los mercados que más aportó al crecimiento de las exportaciones globales del sector, cuando la comunidad alcanzó una cifra histórica de ventas por 12.385 millones, un 11,8% más que en el año anterior. La empresa púbica ha estado presente en esta edición del certamen junto a 12 empresas andaluzas que han podido mostrar la calidad de sus alimentos y bebidas ante más de 10.000 compradores profesionales. Asimismo, el norteamericano es un destino con gran capacidad de demanda y una apuesta creciente por los alimentos y bebidas andaluces, especialmente el aceite de oliva, que supone más de la mitad de las ventas y que el consumidor medio americano elige por razones de salud y calidad. Igualmente, según los datos de Extenda, en Estados Unidos la industria agroalimentaria de Andalucía puede encontrar oportunidades de negocio en el mercado de los productos gourmet y bio, que está creciendo paulatinamente, puesto que en los últimos años muchos consumidores estadounidenses demandan este tipo de productos, tanto frescos como envasados y transformados. Esto es así porque en el país se está experimentando una transición desde la globalización de la cadena de suministros a dar una mayor importancia a la seguridad alimentaria, la calidad y el apoyo a productos con menor impacto medioambiental. El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, ha incidido en que “es el momento de redoblar esfuerzos para ampliar la presencia del agroalimentario andaluz en Estados Unidos desde la posición sólida que tiene la Marca Andalucía en el país”. Así, apuntó que la comunidad ha logado en el primer cuatrimestre de 2022 “un nuevo récord de ventas de alimentos y bebidas por 308 millones, de los que más de la mitad corresponden al aceite de oliva, que va recuperando su hegemonía en el país tras las dificultades vividas por la imposición de los aranceles”. En este sentido, destacó que ‘’las posibilidades de crecimiento en Estados Unidos para la agroindustria andaluza vienen de la mano de los productos con distintivos de calidad, bien ecológicos, bio, eco, gourmet o con certificación oficial, que son los preferidos por este exigente mercado que aún presenta enormes posibilidades de crecimientos en ámbitos en los que en Andalucía somos líderes’’. Por ello, animó al conjunto la agroindustria andaluza a “apostar por estos nichos en sus producciones y en sus estrategias de venta’’. REUNIONES CON IMPORTADORES La presencia andaluza en esta cita es muy relevante para mejorar su posicionamiento en el sector, ya que Fancy Food es la feria es la más importante en el mercado gourmet y de especialidades de importación en el país. Es el lugar en donde emprendedores y nuevas empresas lanzan y prueban sus nuevos productos, buscando los próximos éxitos. Está organizada desde 1955 por la Specialty Food Association y tiene lugar dos veces al año, Winter Fancy Food en San Francisco/Las Vegas en invierno y Summer Fancy Food en Nueva York en verano, siendo esta última su edición principal. En esta cita, las firmas andaluzas se han reunido con 17 importadores y agentes internacionales con el propósito de introducir su oferta en el mercado. Estas empresas proceden de Córdoba (Aceitunas La Tórtola, Aceitunas Torrent, Hispasolive y Aceite Luque Ecológico), Jaén (Aceites Hacienda El Palo, El Trujal de la Loma y Exportadora Andaluza de Aceites), Cádiz (Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras y Vinagres de Yema), Sevilla (Aceitunas Miraoliva), Almería (Luxeapers) y Málaga (Sola de Antequera). La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. FEDER de Andalucía 2014 – 2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción. RÉCORD A ESTADOS UNIDOS Las exportaciones andaluzas del sector agroalimentario y de bebidas a Estados Unidos alcanzaron en el periodo de enero a abril de 2022 los 308 millones de euros, un 21% más que en el mismo periodo del año anterior, con lo que la región logra su récord histórico desde que existen registros homologables (1995) y registra un superávit de 275 millones. La comunidad andaluza es la primera exportadora española de productos agroalimentarios a Estados Unidos, con el 36% del total. Asimismo, el norteamericano es uno de los principales destinos mundiales y mercado clave para su diversificación, al constituirse como primero no europeo y séptimo mundial. El principal producto vendido por Andalucía a Estados Unidos es el aceite de oliva, con 196 millones, el 64% del total y un incremento del 34% respecto a 2020; seguido de las preparaciones de hortalizas, con 39 millones de euros, el 12,6%; y los pescados y crustáceos, con 10,3 millones de euros, el 3,3% y una subida del 27,9%. En cuarto lugar, están las preparaciones de cereales, con 8,4 millones, el 2,8% del total y un aumento del 47%; seguidos de las bebidas, con 7,8 millones, el 2,5% y un crecimiento del 8,2%; los cereales, con 5,5 millones (1,8%) y una subida del 18,4%; hortalizas, con 4 millones (1,3%) y una bajada del 6,4%; y las preparaciones de carne, con 1,7 millones y un incremento del 55%. Por provincias, es Sevilla la que más exporta a Estados Unidos, con 117 millones, el 38% del total y un aumento del 32% respecto al mismo periodo del año anterior. Le siguen Málaga, con 78 millones, el 25,2%; Córdoba, con 58 millones, el 18,9% y un descenso del 5,1%; Granada, con 22,1 millones, el 7,2% y ha duplicado los datos un 122%; Cádiz, con 12,9 millones, el 4,2% y una bajada del 22,4%; Jaén, con 11,9 millones, el 3,9% y un decrecimiento del 26%; Almería, con 4,7 millones, el 1,5% y una subida del 75%; y Huelva, con 3,3 millones exportados y ha duplicado sus datos con respecto al mismo periodo del año anterior un 110%. Los datos del primer cuatrimestre de año continúan la senda de crecimiento del 2021, cuando las exportaciones del sector agroalimentario y de bebidas al mercado alcanzaron los 814 millones de euros, un 11,8% más que en 2020, con lo que la región logra su récord histórico desde que existen registros homologables (1995) y un superávit de 748 millones. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

