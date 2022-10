PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Más noticias Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Es una información de noticiasdealmeria.com Economía Almería es la provincia andaluza en que más crecen las exportaciones martes 18 de octubre de 2022 , 15:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Récord de exportaciones andaluzas en los ocho primeros meses de 2022, con 28.650 millones de euros y un crecimiento del 29,7% noticiasdealmeria.com Las exportaciones de Andalucía han alcanzado un nuevo récord entre enero y agosto de 2022, al superar por primera vez y ampliamente los 28.000 millones en este periodo, desde que existen registros homologables (1995). Concretamente, la factura exterior de la comunidad ha alcanzado los 28.650 millones, lo que supone un incremento del 29,7% sobre el mismo periodo de 2021, anterior récord; un avance que supera al de la media de España en casi 5 puntos (25,01%). Esta nueva marca se refuerza con las últimas cifras registradas, las de agosto, un mes también histórico en ventas, con 3.658 millones y un crecimiento interanual del 53%, impulsado especialmente por el gran crecimiento de la industria naval gaditana. Crecimiento que es el mayor de las 10 comunidades más exportadoras de España en dicho mes, y 21 puntos superior al de la media nacional. Con los datos de agosto, Andalucía acumula ya un año y medio de incremento continuado a doble dígito de sus ventas, extendiendo la serie que arrancó en marzo de 2021, y que motivó que el pasado año se cerrase con récord anual de 34.552 millones y un incremento del 24,2%. Esos registros denotan un intenso y continuado impulso del sector exterior andaluz, que se produce gracias a la diversificación en el origen, en los productos y en los destinos de sus ventas, toda vez que entre enero y agosto de 2022 se registran cifras récord de exportaciones e incrementos a doble dígito en todas y cada una de las ocho provincias andaluzas; subidas por encima del 20% en ventas de productos agroalimentarios, como el aceite de oliva, e industriales, como el aeronáutico, y también grandes alzas, por encima del 30%, en destinos tan diversos como Asia y América. Las importaciones realizadas por Andalucía también se incrementaron en los primeros ocho meses del año, un 53% sobre el mismo periodo del año anterior, hasta los 30.916 millones, lo que sitúa la tasa de cobertura en el 93%, nueve puntos por encima de la cuota nacional, que es del 84%, motivada por unas ventas de España hacia el exterior de 252.052 millones y unas compras de 298.513 millones. Por capítulos, la comunidad incrementó sus exportaciones en nueve de los 10 primeros entre enero y agosto de 2021, en siete de ellos a doble dígito. Destaca la subida de los bienes del ámbito industrial, con un fuerte repunte del sector aeronáutico, que crece un 22,2%, hasta los 912 millones, el 3,2% del total de las ventas, lo que refleja su progresiva reactivación tras la parálisis que acusó durante la pandemia. Fuera del Top 10, pero con un importante crecimiento, destacan las exportaciones de barcos a través de la industria naval gaditana, que multiplican por 27 sus ventas respecto a los ocho primeros meses de 2021, con 562 millones de euros, y que es uno de los principales causantes del fuerte crecimiento del mes de agosto, con 278 millones exportados sólo en ese mes. El de los combustibles y aceites minerales se mantiene como el primer capítulo en ventas de Andalucía en lo que va de año, con 5.196 millones, el 18,1% y un crecimiento del 62%. Le siguen, por índice de crecimiento, los productos de la industria química, con un 48% más de ventas hasta los 1.429 millones, el 5% del total; y el de fundición, hierro y acero, con una subida del 26,1%, hasta los 1.018 millones (3,6%). También suben en este periodo las ventas de otros capítulos industriales como los minerales, con un 20,2% más, hasta los 1.140 millones, el 4%; y las máquinas y material eléctrico, con un alza del 9,3% hasta los 884 millones, el 3,1%. En este periodo, el único capítulo de los 10 primeros cuyas ventas bajan es el de cobre, un 4,1% interanual, hasta los 937 millones (3,3%). El agro acompaña a la industria El complejo agroalimentario y de bebidas de Andalucía continúa con su crecimiento sostenido en ventas, que acompañan a los ámbitos industriales, lo que revela diversificación productiva. Las hortalizas se sitúan como segundo capítulo en importancia del conjunto de las exportaciones, con 2.656 millones, 9,3% del total, y un fuerte crecimiento, del 16,9% interanual. Las frutas registran también un crecimiento del 4,4%, hasta los 2.386 millones, el 8,3%. Aun así, el producto más vendido desde Andalucía al mundo continúa siendo el aceite de oliva, que alcanza un nuevo récord en ventas, de 2.173 millones, el 7,6% del total, gracias a un fuerte crecimiento del 28,8%. Es el componente más importante del capítulo de grasas y aceites animales y vegetales, que se sitúa como el tercero exportado por Andalucía, con 2.616 millones (9,1%) y una subida del 34%. Más del doble de exportaciones a Oriente Medio Junto a la diversificación de productos, Andalucía continúa diversificando el destino de sus exportaciones en 2022, con crecimientos a doble dígito en todas las áreas geográficas, que son especialmente significativos en América y Asia. Las ventas al continente americano crecen un 40%, hasta los 3.236 millones, con el protagonismo principal de Norteamérica, donde la subida es del 56%; mientras que en Asia, el incremento es del 30%, hasta los 2.910 millones, destacando el fuerte crecimiento hacia Oriente Medio y la Península Arábiga, donde Andalucía registra más del doble de ventas (+118%) que en el mismo periodo de 2021, alcanzando los 919 millones de euros. Igualmente, el sector exterior andaluz incrementa notablemente sus ventas en Europa, un 23,3%, hasta los 18.669 millones; en África un 19,9% hasta los 2.025 millones, y en Oceanía, un 18,3%, hasta los 132 millones. Estados Unidos, cuarto destino y mayor crecimiento En esta línea, el sector exterior andaluz ha avanzado en este periodo en nueve de sus diez primeros destinos, siendo Estados Unidos el que más crece del Top 10, un 69%, hasta los 2.219 millones, que lo elevan hasta el cuarto puesto en el ranking mundial de países de destino, con el 7,8% del total. Lo acompañan, como mercados no europeos de los 10 primeros, Marruecos, en octavo lugar y un incremento del 33% hasta los 1.352 millones (4,7%); y China, décimo, con una subdia del 22,5% hasta los 991 millones (3,5%). Fuera del Top 10, pero con grandes crecimientos que aportan diversificación de destinos, se sitúan Arabia Saudí, que escala hasta el décimo primer puesto, al multiplicarse por más de seis las ventas de Andalucía (+582%), hasta los 646 millones, debido al fuerte impulso del capítulo naval; Turquía, en décimo quinto mercado, con casi el doble de ventas (+90%), hasta los 341 millones; o Brasil, décimo octavo, con 211 millones y un alza del 44%. Aun así, los tres primeros destinos de Andalucía continúan siendo comunitarios y también crecen a doble dígito: en orden de ventas, se sitúa primero Italia, con 2.788 millones, el 9,7% y un aumento del 26,1%; seguido de Francia, con 2.741 millones, el 9,6% y subida del 10,4%; y Alemania, con 2.607 millones, el 9,1% y aumento del 13,1%. El quinto lugar es para Portugal, con 2.188 millones, el 7,6% y un alza del 43%; el sexto en ventas y segundo en crecimiento es Países Bajos, con un ascenso del 52%, hasta los 1.660 millones; el séptimo, Reino Unido, con 1.469 millones, el 5,1% y una bajada del 3,2%; y, el noveno, Bélgica, con 1.053 millones, el 3,5% y un crecimiento del 22,5%. Cádiz, Huelva y Sevilla, las que más exportan del año y de agosto A la diversificación de productos y destinos se une la diversificación del origen de las exportaciones, pues las ocho provincias son protagonistas del notable crecimiento del sector exterior andaluz, lo que genera cohesión territorial, gracias a las cifras récord que se registran en todas ellas, con crecimientos a doble dígito en todo los casos. Cádiz continúa como primera exportadora y la que más crece, con un 65% más de ventas que en el mismo periodo de 2021 y una factura de 7.359 millones, el 25,7% del total de Andalucía. Un fuerte crecimiento, que, en el último mes registrado, agosto, fue del 55%, alcanzando la provincia también el primer puesto, con 1.338 millones, el 33% de Andalucía. La segunda en ventas, tanto en el acumulado del año como en el mes de agosto, es Huelva, con 6.218 millones en los ocho primeros meses, el 21,7% y un crecimiento del 16,2%; y 1.209 millones sólo en agosto, el 29,8% del total, y un crecimiento del 21,4%. Como tercera exportadora se sitúa Sevilla, con 5.227 millones en lo que va de año, el 18,2% del total y un aumento del 24,9%; y 470 millones en el mes de agosto, el 11,6% del total, y un incremento del 42,6%. Almería, la que más crece en agosto Almería es la provincia que más incrementó sus ventas en el pasado agosto, hasta casi duplicar las del mismo mes de 2021 (+90%), con 397 millones de euros, el 9,8% del total, lo que significa su mejor registro para un mes de agosto desde que existen datos homologables (1995). Un crecimiento que se sitúa en el 21,9% en lo que va de año, hasta los 3.887 millones, que suponen el 13,6% de todas las ventas andaluzas. Córdoba, con 2.013 millones exportados entre enero y agosto (7% del total), alcanza la tercera mayor subida interanual de Andalucía en lo que va de año, el 25,5%, y cuarta en el mes de agosto, que es del 35,4%, hasta los 142 millones de euros. Málaga, por su parte, registra 1.874 millones exportados en los ocho primeros meses de 2022 (6,5%), con un crecimiento del 19,7%; que es del 17% en agosto, mes que registró 286 millones exportados. Granada y Jaén supera por primera vez los 1.000 millones Granada y Jaén superan por primera vez los 1.000 millones de euros exportados en los ocho primeros meses de un año desde que existen datos homologables (1995). La provincia granadina alcanza los 1.069 millones (3,7%), con un 12,4% de crecimiento respecto de enero-agosto de 2021; crecimiento que llega hasta el 34% en el mes de agosto respecto de agosto de 2021, con ventas que por primera vez rozan los 100 millones de euros (99,4 millones). Por su parte, la provincia jiennense alcanza el segundo mayor crecimiento de Andalucía en lo que va de año, un 27,5%, registrando por primera vez 1.003 millones en ocho meses. Un crecimiento que es aún mayor en el mes de agosto, del 48% (tercero mayor de Andalucía), para llegar hasta los 115 millones de euros, superando por primera vez la barrera de los 100 millones en un mes de agosto. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

