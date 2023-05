Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Economía Almería es la provincia andaluza que menos contratos en hostelería ha perdido en 2023 miércoles 17 de mayo de 2023 , 21:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Almería ha sido la provincia andaluza que mejor ha resistido la crisis en el sector de la hostelería, con una caída del 12,8% en la contratación durante los primeros cuatro meses del año, según un análisis de Randstad. Por otro lado, Cádiz, Córdoba y Huelva han registrado las mayores caídas en el volumen de contratos en hostelería. Andalucía ha sido la comunidad autónoma que más contratos en hostelería ha firmado en lo que va de año, con 149.521, lo que representa el 19,8% del total nacional. Según un análisis de Randstad, la empresa de recursos humanos líder en España y en el mundo, Almería ha registrado una caída del 12,8% en la contratación en el sector de la hostelería durante los cuatro primeros meses del año, la menor de toda Andalucía. Así lo reflejan los datos proporcionados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que muestran una caída del 28,1% en el número de contratos firmados en este sector entre enero y abril de 2023, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, no todas las provincias han sufrido el mismo impacto. Almería ha sido la que mejor ha resistido la crisis, con una bajada del 12,8% en la contratación en hostelería, la menor de toda la región. En total, se han rubricado 11.137 contratos en este sector en los cuatro primeros meses del año, lo que supone el 7,4% del total andaluz. Por el contrario, Cádiz (-35,8%), Córdoba (-34,6%) y Huelva (-34%) han registrado las mayores caídas en el volumen de contratos en hostelería, seguidas de Granada (-31,4%), Jaén (-30,4%), Málaga (-25,1%) y Sevilla (-22,4%). A nivel nacional, la bajada ha sido del 19,9%, lo que indica que Andalucía ha sufrido más que la media. Estos datos se desprenden del análisis realizado por Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 en España y en el mundo, que ha comparado las cifras del SEPE desde hace diez años. Según este estudio, Andalucía ha sido la comunidad autónoma que más contratos en hostelería ha firmado en lo que va de año, con 149.521, lo que representa el 19,8% del total nacional. Dentro de la región, Málaga (36.934), Sevilla (32.965) y Cádiz (23.937) han liderado los volúmenes de contratación en hostelería, por delante de Granada (14.652), Almería (11.137), Córdoba (10.642), Huelva (10.473) y Jaén (8.781). Randstad destaca que el sector de la hostelería es uno de los más dinámicos y generadores de empleo en Andalucía, especialmente en épocas de alta demanda turística como el verano. Por ello, confía en que la campaña de vacunación y el levantamiento de las restricciones sanitarias permitan una recuperación progresiva de la actividad y la contratación en este sector clave para la economía andaluza. Entre las comunidades autónomas que más contratos en hostelería han firmado en lo que va de año se encuentran Andalucía (149.521), Cataluña (143.041) y la Comunidad Valenciana (97.110), que representan el 51,8% del total nacional. Por el contrario, las que menos contratos han generado son La Rioja (2.263), Cantabria (4.836) y Navarra (5.711). En cuanto a la variación interanual de la contratación en hostelería, todas las regiones han registrado caídas, siendo las más acusadas las de Baleares (-37,9%), Canarias (-36,8%) y Extremadura (-32,9%). Por el contrario, las que han sufrido menores descensos han sido Murcia (-10%), Castilla-La Mancha (-11,5%) y Aragón (-12%). Randstad subraya la importancia del sector de la hostelería para el mercado laboral español, ya que supone el 7,8% del total de los contratos firmados en lo que va de año. Además, señala que este sector es uno de los más afectados por la estacionalidad y la temporalidad, por lo que aboga por impulsar medidas que favorezcan la estabilidad y la calidad del empleo en hostelería. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

