Almería está presente en ExpoAlpujarra lunes 06 de diciembre de 2021 , 18:55h

Más de 50 empresas muestran lo mejor de la Alpujarra en la 24ª la feria de productos de la comarca





La 24º Feria del Turismo, Artesanía y Productos Tradicionales de la Alpujarra (ExpoAlpujarra), que organiza el Ayuntamiento de Ugíjar, en colaboración con el Patronato de Turismo y la Diputación de Granada, ha atraído a miles de visitantes que han visitado los expositores de las más de 50 empresas congregadas. Así lo resalta en una nota de prensa la Diputación, que apunta que la feria se inició el 4 de diciembre y permanecerá abierta hasta el día 8. La inauguración del evento, el pasado sábado, contó con la presencia, entre otros, de la diputada provincial de Desarrollo Sostenible y Empleo, Ana Muñoz, y del alcalde de Ugíjar, Federico Maldonado. Durante el acto, Muñoz ha señalado que ExpoAlpujarra es una de las ferias más consolidadas en la provincia y "un gran escaparate" para las empresas de la Alpujarra especializadas en la elaboración artesanal de productos tradicionales. "Es una feria muy completa porque no se ciñe a un tipo de producto, sino que expone la variedad y la riqueza de una comarca, como la Alpujarra, que es seña de identidad de la provincia de Granada y también de Almería", ha indicado. Según Ana Muñoz, "la feria no solo es un espacio para exponer lo mejor del territorio, también es una forma de poner en valor el trabajo de todos y todas las profesionales que están detrás de la artesanía, y de productos alimentarios y del rico patrimonio cultural de la comarca". Por su parte, el alcalde de Ugíjar, ha destacado que la feria es una gran oportunidad para la pequeña empresa y para dar a conocer la gastronomía, la artesanía, la cultura y tradiciones de la comarca. En su opinión, el evento, que vuelve a ser presencial, "es un escaparate para las empresas tradicionales", que ofrecen productos excepcionales y pueden darlos a conocer en la feria. El alcalde también se ha referido al "auge" de lo artesanal y a la importancia que tiene la artesanía y la pequeña industria agroalimentaria para evitar la despoblación. ExpoAlpujarra se celebra aprovechando el puente de la Constitución, un momento idóneo para visitar la localidad y disfrutar de esta exhibición de la rica cultura y variopintas tradiciones de la comarca granadina y almeriense. La feria es un escaparate para mostrar la calidad de los productos de la Alpujarra: jamones, vinos, cervezas, embutidos, quesos, dulces, cerámica, jarapas, esparto, madera perfumes, miel, etcétera. La Diputación de Granada lleva años apoyando la organización del evento, que pone de manifiesto el esfuerzo de todos los empresarios de la Alpujarra y es, además, una ventana para mostrar los atractivos de la comarca. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

