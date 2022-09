Sucesos Ampliar Almería estará este domingo en alerta por tormentas sábado 24 de septiembre de 2022 , 21:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Hasta diez provincias españolas estarán este domingo en alertapor lluvias y tormentas, que afectarán especialmente a Baleares y Canarias, está última llegando a riesgo extremo (rojo) en algunos puntos, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La lluvia pondrá en riesgo extremo las islas de Gran Canaria, La Palma y El Hierro, todas ellas también en aviso amarillo por tormentas. Las dos últimas también estarán en alerta por viento. Además, La Gomera y Tenerife tendrán también aviso importante (naranja) por las lluvias, así como amarillo por viento y tormentas, mientras Lanzarote y Fuerteventura estarán en riesgo amarillo también por lluvias y tormentas. Asimismo, en las Islas Baleares se activarán los avisos importantes por lluvias y tormentas en Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca. Pero las islas no serán las únicas con riesgo por estas precipitaciones, pues estas pondrán en aviso importante a Alicante y Valencia, en la Comunidad Valenciana. Además, las provincias de Almería, Albacete y Murcia también presentarán riesgo (amarillo) por lluvias y tormentas, al igual que Barcelona y Tarragona, en Cataluña, donde Girona estará en alerta (amarilla) por fenómenos costeros. En general, este domingo se esperan cielos cubiertos en Canarias, con chubascos y tormentas fuertes y persistentes en el oeste del archipiélago, localmente muy fuertes. Además, se prevé que en las islas orientales solo sean localmente fuertes. Mientras, en Baleares y el sur de la fachada oriental peninsular estará nuboso, con chubascos y tormentas localmente fuertes, y en el norte de Galicia y el área cantábrica también nuboso o cubierto con lluvias. También se prevén intervalos nubosos en el resto del tercio norte y mitad oriental de la Península, con posibilidad de algún chubasco o tormenta de carácter más débil. Las temperaturas bajarán en todo el país, salvo las diurnas en el tercio norte peninsular, donde permanecerán sin cambios. El descenso de las máximas será notable en la zona de Levante y Baleares. Además, se espera viento del este en Canarias, con intervalos de fuerte en las islas occidentales, y predominará el viento de componente norte en el resto del país, con intervalos de fuerte en la costa de Galicia y Ampurdán, y de poniente en el Estrecho. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

