Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar Almería estrena máquinas RECICLOS que recompensan por reciclar miércoles 30 de noviembre de 2022 , 20:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Instaladas en el Mercado Central y el Palacio de Juegos Mediterráneos se suman a los más de 500 contenedores amarillos con los que conseguir puntos por reciclar y donarlos a causas sociales Almería refuerza su compromiso con RECICLOS, el Sistema de Devolución Recompensa (SDR) desarrollado por Ecoembes, a través de la instalación de dos máquinas RECICLOS en el Mercado Central de la ciudad y en el Palacio de Juegos Mediterráneos. De esta forma, los habitantes de Almería comprometidos con el reciclaje pueden obtener recompensas cada vez que reciclen sus latas y botellas de plástico de bebidas en una de estas máquinas. Así, en un acto que ha tenido lugar esta mañana en el Mercado Central, Margarita Cobos, concejala de Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Almería y Antonio López, gerente de Ecoembes en Andalucía, han presentado la instalación de estas dos máquinas que premian a los ciudadanos recicladores con incentivos con los que podrán ayudar a mejorar el entorno, mientras siguen fomentando la circularidad de los envases, es decir, darles una nueva vida a través del reciclaje. Por ejemplo, en estos momentos, los almerienses que reciclen en estas máquinas podrán donar sus puntos a Bancos de Alimentos, para ayudar a quienes más lo necesitan. Cobos ha recordado que la instalación de estas máquinas supone el cumplimiento del compromiso adquirido con la concejala no adscrita, Carmen Mateos, y ha animado a los almerienses a “colaborar” en esta iniciativa que, además de insistir en la necesidad de seguir reciclando los residuos, “premia la buena labor que hacen los almerienses reciclando sus envases y tiene además, y en este caso, un componente social, ya que el valor que tienen estos residuos irá destinados, bien en forma de regalos, o en su lugar el usuario podrá dedicarlos a una causa benéfica, en este caso colaborar con la Fundación Isabel Enrique Díaz”. Por su parte, Antonio López, gerente de Ecoembes en Andalucía, ha señalado que “Agradecemos al Ayuntamiento de Almería su confianza al apostar por RECICLOS para reforzar su compromiso ambiental. Mediante la instalación de estas dos nuevas máquinas, avanzamos en el propósito común de llevar el reciclaje a todos los ámbitos posibles de la vida cotidiana”. Luis García, presidente de la Fundación ‘Isabel Enrique Díaz’, ha agradecido la colaboración que a su proyecto prestan Ayuntamiento de Almería y Ecoembes y que va a permitir, desde una Fundación de Almería, “ayudar a los niños de nuestra ciudad. Estos premios se van a traducir convirtiendo los premios en alimentos infantiles para los niños en riesgo de exclusión social. Estas dos nuevas máquinas refuerzan el compromiso del Ayuntamiento de Almería con RECICLOS, que está presente desde hace unas semanas en la ciudad a través de 500 contenedores amarillos que también dan recompensas al reciclar en ellos las latas y botellas de plástico de bebidas. De hecho, los ciudadanos y ciudadanas pueden donar sus puntos a la Fundación Isabel Enrique Díaz en la campaña de recogida de alimentos infantiles y juguetes para niños en riesgo de exclusión social. Para dar a conocer RECICLOS y ayudar a la ciudadanía a resolver sus dudas, Ecoembes llevará a cabo la campaña “Dale una vuelta al reciclaje”. De esta forma, se invitará a los usuarios a montarse en una bicicleta para que pedaleen mientras se les ofrece información sobre RECICLOS. Además, se les enseñará la dinámica de RECICLOS in situ en uno de los contenedores. Esta acción, que ya se ha realizado durante este fin de semana en el Parque de las Familias, se desarrollará del 2 al 4 de diciembre en el Parque de los Pinos (El Alquián); del 9 al 11 de diciembre en Parque de los Periodistas y del 16 al 18 de diciembre en Rambla Federico García Lorca (tramo de los lápices, entre Obispo Orberá y Avenida de la Estación). Así funciona RECICLOS Para hacer uso de este sistema, los ciudadanos solo tienen que descargarse la app gratuita RECICLOS y, en casa, escanear el código de barras de la lata o botella de plástico que quieren reciclar antes de tirarlo al cubo. Una vez en la calle, cuando acudan al contenedor amarillo con su bolsa de envases, deben depositarla allí y escanear el código QR que hay en el contenedor. Este SDR también cuenta con máquinas, en la que los usuarios solo deben depositar todas sus latas y botellas de plástico de bebidas en una máquina de RECICLOS y escanear el QR que mostrará la máquina. Además, desde 2021, RECICLOS cuenta con contenedores amarillos inteligentes (los cuales incorporan un aro tecnológico en su boca) para identificar el residuo que se deposita y facilitar el proceso. De momento están implantados en un barrio del municipio de Sant Boi de Llobregat. Al utilizar los contenedores amarillos o las máquinas, los usuarios obtendrán puntos, denominados RECICLOS, que podrán cambiar por las distintas recompensas que tengan disponibles. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

