Almería exporta el 51% de las hortalizas andaluzas

Andalucía alcanzó en 2020 un nuevo récord de exportaciones de frutas y hortalizas, con 6.026 millones de euros en ventas al exterior, su máximo histórico para un año desde que existen registros homologables (1995), gracias a un crecimiento del 3,5% respecto a los datos de 2019. Con ello, la comunidad refuerza su liderazgo en las exportaciones hortofrutícolas de España, con casi dos de cada cinco euros (37%) de las ventas nacionales, que alcanzaron los 16.459 euros, muy por delante de las siguientes, Comunidad Valenciana (26,4%) y Murcia (18,5%), según los datos de Extenda.



Las protagonistas de este nuevo récord han sido las 1.192 exportadoras del sector, un 1,4% más que las de 2019, de las cuales 725 son exportadoras regulares (más de cuatro años exportando), que acaparan el 94% del total de las ventas, en un sector plenamente consolidado hacia el exterior, como demuestra que el 61% de las exportadoras mantengan su actividad hacia el exterior de forma regular.



El liderazgo de Andalucía tiene en la provincia de Almería su principal fortaleza, ya que en 2020 acaparó el 51% del total de las exportaciones andaluzas, hasta los 3.090 millones de euros, que suponen también el 18,8% del total nacional.



El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, subrayó la potencia internacional de las frutas y hortalizas de Andalucía, “que consiguen de nuevo cifras de récord conquistando los mercados exteriores gracias a una sólida apuesta por la calidad y la innovación, y garantizando, con altas dosis de responsabilidad, el suministro, sobre todo en Europa”.



“En momentos como los actuales, que exigen el máximo esfuerzo de cada uno de nosotros, el sector hortofrutícola de la comunidad ha demostrado un liderazgo encomiable que podemos replicar en el resto de sectores productivos andaluces”, añadió Bernal. Además, destacó la reveladora contribución que realiza el sector a la balanza comercial andaluza, “a la que aporta un superávit de 5.012 millones, que también es récord histórico, y con una tasa de cobertura del 594%, 241 puntos superior a la española, que significa que las exportaciones hortofrutícolas de Andalucía multiplican por seis a las importaciones, pese a que estas crecen un 7,6% hasta los 1.014 millones”.

En cuarto lugar, se encuentran las fresas, con 477 millones, el 7,9% del total, y un descenso del 0,9%; seguidas de los dátiles, higos y piñas, con 423 millones (7%) y una subida del 10,8%, la segunda mejor entre los primeros diez capítulos; las frambuesas, moras y zarzamoras, con 404 millones (6,7%) y un descenso del 6,4%; y las calabazas y calabacines, con 353 millones en exportaciones (5,9% del total) y un alza del 19,9%, registrando el mejor crecimiento del top 10.



A continuación, se sitúan los cítricos, con 350 millones (5,8%) y un alza del 5,7%; seguidas de los arándanos, con 326 millones (5,4%), que ascienden un 11,4%; y los melones y sandias y papayas con 315 millones (5,2%), con una mejora destacada del 10,4%, con la tercera subida entre los diez primeros productos.



Finalmente, cabe reseñar los crecimientos de las ventas de ajos y cebollas, el mayor de los veinte primeros (+32%) con 167 millones de euros en exportaciones; así como el de los albaricoques (+17,4%), con 103 millones; y las zanahorias, nabos y remolachas (+15,6%), con 77 millones en exportaciones. Almería lidera y Jaén, la que más crece Todas las provincias andaluzas incrementan sus ventas en 2020, menos Huelva. Almería lidera las exportaciones hortofrutícolas de Andalucía, con la mitad de las ventas (51%), que suponen 3.090 millones, gracias a un crecimiento interanual del 4,7%. Por su parte, la provincia que más eleva sus ventas en este periodo es Jaén, octava en ventas, con un incremento del 17,9% hasta los 11,4 millones.



La segunda provincia exportadora de frutas y hortalizas fue Huelva, con 1.259 millones, el 20,9% y un descenso del 2,8%; seguida de Málaga, con 512 millones, el 8,5% y un aumento del 10,1% con respecto a 2019, la segunda provincia en crecimiento; Granada, con 439 millones (7,3%), con un alza del 3,2%; Sevilla, con 389 millones (6,4%) y una subida del 9,3%; Cádiz, con 173 millones (2,9%), que eleva sus ventas un 1%; Córdoba, con un 4,5% más hasta los 153 millones, el 2,5% del total; y Jaén con 11,4 millones de euros y el mayor crecimiento con un incremento del 17,9%.

Europa: mercado principal

En 2020, crecen los tres principales mercados del sector hortofrutícola andaluz en el exterior, todos europeos. El primer destino exterior es Alemania, con 1.756 millones, el 29,1% del total y un avance del 6,8% con respecto a 2019; seguido de Francia, con 992 millones, el 16,5% y una subida del 3,2%; de Reino Unido, con 860 millones, el 14,3% y un alza del 11,4%; Países Bajos, con 621 millones, el 10,3% y un descenso del 1,4%; e Italia, con 302 millones, el 5%, con un decrecimiento del -5,7%.



Su sexto mercado internacional es Polonia, con 232 millones (3,9%) y una mínima bajada del 0,1% con respecto al año anterior; seguido de Portugal, con 184 millones (3%) y ligero descenso del -0,5%. En octava posición está Bélgica, con 153 millones (2,5%) y alza del 3,1%; seguida de Suiza, con 133 millones (2,2%) y ascenso del 44%, el país de los diez primeros con mayor porcentaje de crecimiento; y Suecia, con 122 millones (2%) e incremento del 0,4%.



Asimismo, entre los primeros treinta destinos de las frutas y hortalizas andaluzas, destacan los crecimientos de otros países europeos como Eslovaquia, que es ya décimo octavo mercado, con 26,1 millones en ventas y un alza del 20,6%, o Noruega que ha pasado al 20º puesto (21,8 millones) con un incremento del 21,9%.



Estos datos se derivan de las cifras de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo elaborados para Andalucía por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera, empresa pública de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. Más información en: http://www.extenda.es/web/opencms/servicios/observatorio/



